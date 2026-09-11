Los jugadores del Real Madrid hacen sus apuestas para el GP de España: sólo uno confía en Alonso

Desde Valdebebas resuena con ilusión y grandes expectativas el Gran Premio de España. A escasos kilómetros de la casa del Real Madrid se está viviendo el gran espectáculo de la Fórmula 1 y, aunque los de José Mourinho están concentrados en el partido de este sábado ante el Rayo, los jugadores ya se atreven a dar su pronóstico de quién saldrá vencedor en el Madring.

Y es que el club blanco ha preguntado a varios de los futbolistas, después de acabar el entrenamiento de esta mañana, cuáles son sus pilotos favoritos y quiénes creen que van a cruzar primero la bandera de cuadros. Jude Bellingham fue el primero en hacer la porra y tiró de su tierra para lanzar su apuesta: «Me gustan todos los ingleses y creo que ganará uno de ellos. Estoy entre Hamilton, Russell o Norris», señaló. En cambio, su compatriota Trent confía en otras opciones: «Me gusta Gasly, pero apuesto por Antonelli».

Courtois es otro de los que confía en el piloto de Mercedes, aunque su preferido sea Max Verstappen. Otros como Thiago Pitarch y Vinicius tienen su voto por Lewis Hamilton y futbolistas como Endrick y Tchouaméni tienen fe por el neerlandés y Leclerc, respectivamente. Respecto a los españoles, a pesar de que no han tenido buen Mundial, tienen jugadores madridistas que confían en ellos. Carreras y Huijsen apuestan por Carlos Sainz, mientras que el único que cree en que Fernando Alonso puede dar la sorpresa es el recién llegado Carlos Espí.