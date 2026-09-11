Los jugadores del Real Madrid hacen sus apuestas para el GP de España: sólo uno confía en Alonso

Desde Valdebebas resuena con ilusión y grandes expectativas el Gran Premio de España. A escasos kilómetros de la casa del Real Madrid se está viviendo el gran espectáculo de la Fórmula 1 y, aunque los de José Mourinho están concentrados en el partido de este sábado ante el Rayo, los jugadores ya se atreven a dar su pronóstico de quién saldrá vencedor en el Madring.
Y es que el club blanco ha preguntado a varios de los futbolistas, después de acabar el entrenamiento de esta mañana, cuáles son sus pilotos favoritos y quiénes creen que van a cruzar primero la bandera de cuadros. Jude Bellingham fue el primero en hacer la porra y tiró de su tierra para lanzar su apuesta: «Me gustan todos los ingleses y creo que ganará uno de ellos. Estoy entre Hamilton, Russell o Norris», señaló. En cambio, su compatriota Trent confía en otras opciones: «Me gusta Gasly, pero apuesto por Antonelli».
Courtois es otro de los que confía en el piloto de Mercedes, aunque su preferido sea Max Verstappen. Otros como Thiago Pitarch y Vinicius tienen su voto por Lewis Hamilton y futbolistas como Endrick y Tchouaméni tienen fe por el neerlandés y Leclerc, respectivamente. Respecto a los españoles, a pesar de que no han tenido buen Mundial, tienen jugadores madridistas que confían en ellos. Carreras y Huijsen apuestan por Carlos Sainz, mientras que el único que cree en que Fernando Alonso puede dar la sorpresa es el recién llegado Carlos Espí.
Mourinho también se mojó al comparar la Fórmula 1 con el Real Madrid. Para el portugués, Ferrari siempre será Ferrari: «Los rojos serán siempre los rojos». Además, elogió a Kimi Antonelli por lo que está logrando con Mercedes y mostró su admiración por Fernando Alonso. «Me gusta mucho su personalidad. Es de los mejores siempre, aunque no le den un buen coche», afirmó. Eso sí, para verlos en directo deberá cumplirse primero su única condición: que el Real Madrid gane al Rayo.