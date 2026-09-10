OKDIARIO da una vuelta a Madring un día antes de su gran estreno en la Fórmula 1

Viernes 11 de septiembre a las 13:30. Ese es el día y la hora en la que la Fórmula 1 regresará a Madrid 45 años después. Este jueves, en la mañana de la jornada previa, OKDIARIO ha tenido la oportunidad de recorrer el circuito una última vez antes de que los 22 monoplazas echen a rodar. La visita es un camión repleto de medios de comunicación, entre ellos el nuestro, al que subimos justo delante del semáforo que dará inicio a la carrera del domingo. Desde ahí, comenzamos a ser testigos del impresionante aspecto de Madring ya finalizado, con la imponente curva La Monumental como punto álgido.

La inclinación a la que ese giro somete al vehículo es incluso escalofriante. Si a menos de 100 kilómetros por hora el corazón ya late más rápido de lo normal al paso por La Monumental, dentro de un F1, casi a 300, la sensación será única. Antes, la visita empieza en la recta principal, en la que, girando el cuello hacia ambos lados, se aprecia el graderío y la zona de boxes anexa al pabellón de IFEMA.

Ésta divide en dos partes a los 11 equipos. Los garajes de Cadillac, Alpine, Audi, Haas, Aston Martin y Racing Bulls se ubican en el lado derecho, próximo a la reincorporación a pista, y los de Williams, Ferrari, Red Bull, Mercedes y McLaren, en el más cercano a la entrada a boxes. Así, se dibuja uno de los pit lanes más largos del Mundial con 550 metros.

Después de coger velocidad en recta (los monoplazas recorrerán 523 metros antes de frenar drásticamente), aparece la primera curva, una verdadera declaración de intenciones de lo que es el circuito. Avanzamos y nos topamos con el emblema de Madring: la bandera de España más grande del país que corona el tercer giro.

Tras ésta, volvemos a la alta velocidad antes del primer túnel del trazado, que anticipa una ascensión majestuosa. Una cuesta que en camión se acentúa y que dentro de un F1 será uno de los puntos más exigentes, con una pendiente de 8,3%. Todo se nota perfectamente acabado, incluso el decorado de alrededor: gradas y más gradas e incluso una noria en el regreso a IFEMA desde Valdebebas.

El siguiente punto llamativo es la grada de Carlos Sainz, la cual precede a la preciosa Monumental. El camión se inclina y sólo queda agarrarse y disfrutar del peralte. Detrás, vemos al otro vehículo con más prensa con una inclinación vertiginosa. Tras recorrer su más de medio kilómetro, otras seis curvas, entre ellas las enlazadas de Valdebebas que recuerdan a Silverstone… y vuelta a empezar.

En cuanto al maquetado, se percibe que Madring ha corrido a toda pastilla para llegar en óptimas condiciones a este fin de semana. De ahí que aún se puedan observar algunos palés de obra o gradas construidas sobre zonas que aún son de tierra. El Gran Premio de España está a punto de arrancar y todo está listo.