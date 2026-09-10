Mike Krack: «Este año sólo hemos llegado una vez a la Q2, hablar de Q3 en Madring es arrogante…»

Mike Krack y Shintaro Orihara tomaron la palabra en la previa del Gran Premio de España. El encargado de pista de Aston Martin y el jefe de pista de Honda atendieron a los medios en el hospitality de la escudería de Fernando Alonso, donde se encontraba OKDIARIO, y analizaron el desafío que supone el estreno de Madring en la Fórmula 1. El luxemburgués no quiso ser tan «dramático» como James Vowles a la hora de calificarlo como «matacoches» y aseguró que «el piloto puede marcar la diferencia».

«¿Por qué lo preguntas?», respondió Krack en tono bromista al ser preguntado por si habrá espacio suficiente para los 22 coches en Madring. «Es un sitio fantástico. Todos hemos visto alguna on board (cámara a bordo), simulación o dato de simulador, pero cuando ves de arriba a abajo los desafíos, los muros, las curvas rápidas… Es extraordinario. Veremos qué tal va, pero a primera vista hay que ser positivo. Hacer un circuito en mitad de la ciudad puede ser muy aburrido y este no lo va a ser. Va a ser muy desafiante e interesante ver cómo vamos. Tenemos que ser flexibles. Todo el mundo lo espera con ganas, pero hay expectación por los libres», comenzó.

Cuestionado por si será un circuito que se adecúe al estilo de Alonso, Krack dejó caer que así será: «Cuando miras este circuito y los muros están tan cerca, creo que el piloto puede marcar la diferencia. No en todas partes, pero hay algunas que sí. Es bueno tener eso. Me gustan los circuitos de piloto. Estoy confiado en que veremos una buena actuación de los pilotos».

Krack no se pilló los dedos cuando le preguntaron si este fin de semana llegará el mejor resultado de Alonso en la temporada. Hasta ahora, su máximo logro es el noveno puesto de Holanda. «No hemos hecho ninguna vuelta. Nunca hemos estado aquí. Vayamos paso a paso. Las condiciones de la pista son pobres y todo es nuevo. Recuerdo Qatar hace unos años, que hubo tormenta y la pista fue muy lenta. Podemos ver algo parecido en los libres 1, pero luego están los otros dos para hacernos a él. Si hiciéramos la clasificación por la mañana, iríamos bien», afirmó.

«Sólo hemos pasado una vez de Q2…»

Sobre si es posible pensar en Aston Martin alcanzando la Q3, el ingeniero respondió que necesitan «mantener los pies en el suelo» y añadió: «Estamos donde estamos, en un circuito nuevo. Tenemos que identificarlo, verlo y prepararnos. No nos olvidemos de que sólo hemos pasado de Q1 una vez… Tenemos una Q2 este año y hablar de Q3 es arrogante incluso. Si hay caos tienes que estar preparado. Lo estaremos al máximo. Tienes que empezar conservador e intentar competir lo mejor posible. Si las cosas se vuelven caóticas, tienes que estar ahí».

James Vowles, jefe de Williams, calificó Madring como «matacoches». Krack prefiere «hacer unas vueltas primero para ver cómo es el circuito». «Está claro que hubo incidentes en F3. No creo que sea tan dramático», comentó. «Intentaremos sacar el máximo de información posible para arrancar en buena posición», prosiguió Krack.