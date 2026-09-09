Así es el box de Fernando Alonso y Aston Martin en Madring

Madring se ha vestido de gala para recibir a los mejores pilotos del mundo de la Fórmula 1 en Madrid. OKDIARIO ha tenido la oportunidad de ver el estado de los boxes a apenas dos días de que empiecen a rodar los monoplazas por el trazado madrileño que recorre IFEMA y Valdebebas durante el GP de España, más concretamente el de Fernando Alonso y Aston Martin.

Los boxes están ubicados en la planta baja del Pit Building en un pit lane bastante largo. Así como el de Sainz está más al principio, el de Aston Martin está situado al final del mismo, justo después del de Racing Bulls, casi llegando al final de la recta. Desde Madring lo han dejado todo perfecto para la llegada de los pilotos.

Aunque estaba todo tapado por las vallas de Aston Martin, por fuera se puede apreciar como han decorado los boxes con una foto en grande de Alonso y el número 14 asomando por detrás, además de poner el nombre y número en la parte de arriba. El asturiano lo dará todo para intentar dar alguna alegría al público español en este nuevo circuito en Madrid. Viene de un GP difícil donde fueron últimos, pero confían en que las cosas cambien para mejor en Madring.