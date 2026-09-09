Fernando Alonso corre con el McLaren de Ayrton Senna en Montmeló antes de llegar a Madring

Fernando Alonso calienta motores para el Gran Premio de España como más le gusta: dentro de la pista. El piloto de Aston Martin dedicó este miércoles, día previo a su llegada a Madrid, para correr en Montmeló con el McLaren MP4/8A de Ayrton Senna, inolvidable monoplaza blanco con publicidad de Marlboro. No fue el único que pilotó en una jornada para divertirse, pero sí el más emblemático.

«Uno de los mejores días del año», calificó el asturiano en sus redes sociales, en las que publicó varios vídeos de su paso por la recta principal del circuito Barcelona-Cataluña con un coche histórico en la Fórmula 1. Este jueves tendrá lugar su llegada a Madring, donde junto a Carlos Sainz protagonizará el regreso de la F1 a la capital de España 45 años después.