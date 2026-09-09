Madring cuelga el cartel de lleno y prevé 350.000 asistentes al GP de España de F1

La respuesta del público ha acompañado desde el inicio la expectación generada por el regreso de la Fórmula 1 a Madrid 45 años después. El Gran Premio llega a su primera edición con las localidades disponibles agotadas y una previsión de hasta 130.000 visitantes diarios, dentro de un fin de semana que rozará las 350.000 asistencias acumuladas.

El perfil de los aficionados refleja además el alcance que ha conseguido el estreno de Madring. Más del 60% del público procede de España, mientras que cerca del 40 % llegará desde otros países, una presencia internacional especialmente significativa para una primera edición.

Entre los mercados extranjeros sobresalen Reino Unido, con casi un 6 % del total; Estados Unidos, en torno al 5 %; y México, con cifras cercanas al 4 %. A continuación, aparecen Francia, Holanda y Portugal, dibujando un GP con una importante presencia europea y, al mismo tiempo, una notable capacidad de atracción desde América.

Madrid será, como anfitriona, el principal punto de origen del público. Más de un 40 % del total procede de la Comunidad de Madrid, aproximadamente siete de cada diez aficionados españoles. La ciudad concentra por sí sola cerca de un tercio de todos los asistentes. Más allá de la región, Andalucía y Cataluña son los territorios españoles con mayor representación, seguidos de la Comunidad Valenciana.

Una distribución que convierte el sold out no solo en un dato de ocupación, sino en la expresión de la expectación generada alrededor de una cita nueva en el calendario y del regreso de la F1 a Madrid. También están totalmente agotadas las entradas de Carlos Sainz, embajador de Madring y madrileño, que vivirá un momento especialmente significativo al disputar por primera vez un GP de F1 en casa.

Madring representará la ciudad

El estreno de Madring no se limitará a lo que suceda sobre el asfalto. La gastronomía, la música, los espacios de encuentro y el propio nombre de las fan zones y de los diferentes espacios de hospitality del circuito incorporarán guiños a Madrid y a España, buscando que la experiencia vaya más allá de las sesiones en pista.

Gastronomía, entretenimiento, música y ese espíritu de tardeo y de celebración tan ligado a la ciudad acompañarán a la competición para convertir el primer GP en una experiencia que empieza mucho antes de que los coches salgan a pista y que continuará después de la bandera a cuadros.

Durante más de un año, Madring ha sido una obra en construcción. Esta semana, las máquinas han empezado a desaparecer, los equipos ocupan su lugar y el paddock comienza su actividad. El viernes 11 de septiembre, por fin, hablará la pista.