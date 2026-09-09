Así es la increíble fan zone de Williams en Callao con el Fórmula 1 de Sainz a tamaño real

Madrid ya está vestida de gala para la semana de la Fórmula 1 y uno de los puntos calientes de la ciudad en lo que respecta a la categoría reina del deporte de motor es Gran Vía. La plaza de Callao alberga la fan zone que Williams, escudería de Carlos Sainz, ha preparado para los aficionados que quieran disfrutar de todo tipo de actividades, como rodar por Madring en un simulador.

También podrán adquirir productos relacionados con Sainz y el equipo Williams. De hecho, este martes los cientos de fieles de la F1 que se dieron cita en Callao pudieron conocer en primera persona alrededor de las 19:00 horas al piloto español, que se dio el primer baño de masas de los muchos que recibirá durante esta semana del Gran Premio de España. «Es un sitio donde puedes venir a pasar el rato y disfrutar de la F1 en el centro de Madrid», dijo el piloto.

Del 7 al 13 de septiembre, es decir, de lunes a domingo, incluido el día de la carrera, Williams toma el centro de Madrid con una fan zone a la que, como decimos, también acudirán Sainz y el piloto reserva Luke Browning, además del jefe de equipo, James Vowles. La entrada es gratuita, pero los aficionados deben tener descargada la aplicación de la escudería británica y haberse registrado para acceder a las distintas actividades.

Todo lo que se puede hacer en la fan zone