Así es la increíble fan zone de Williams en Callao con el Fórmula 1 de Sainz a tamaño real
La escudería británica presenta todo tipo de actividades en la semana de Madring
En pleno centro de Madrid, los aficionados de la F1 pueden rodar en simuladores y adquirir todo tipos de productos relacionados con Carlos Sainz y su equipo
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Madrid ya está vestida de gala para la semana de la Fórmula 1 y uno de los puntos calientes de la ciudad en lo que respecta a la categoría reina del deporte de motor es Gran Vía. La plaza de Callao alberga la fan zone que Williams, escudería de Carlos Sainz, ha preparado para los aficionados que quieran disfrutar de todo tipo de actividades, como rodar por Madring en un simulador.
También podrán adquirir productos relacionados con Sainz y el equipo Williams. De hecho, este martes los cientos de fieles de la F1 que se dieron cita en Callao pudieron conocer en primera persona alrededor de las 19:00 horas al piloto español, que se dio el primer baño de masas de los muchos que recibirá durante esta semana del Gran Premio de España. «Es un sitio donde puedes venir a pasar el rato y disfrutar de la F1 en el centro de Madrid», dijo el piloto.
Del 7 al 13 de septiembre, es decir, de lunes a domingo, incluido el día de la carrera, Williams toma el centro de Madrid con una fan zone a la que, como decimos, también acudirán Sainz y el piloto reserva Luke Browning, además del jefe de equipo, James Vowles. La entrada es gratuita, pero los aficionados deben tener descargada la aplicación de la escudería británica y haberse registrado para acceder a las distintas actividades.
Todo lo que se puede hacer en la fan zone
- Acercarse a un monoplaza de exhibición FW48 a escala real.
- Ser de los primeros en conseguir productos de edición especial de Madrid y la equipación oficial del equipo para 2026 de New Era.
- Poner a prueba tus reflejos en el anillo de reacción y descifrar el código para ganar premios de Kraken, nuestro socio presentador de la Fan Zone.
- Ponerte al volante del simulador de camión minero de Komatsu.
- Poner a prueba tus habilidades de predicción y competir cara a cara en el juego «BW Scores: Tyre or Lower».
- Visitar la barra de degustación de Estrella y probar su cerveza 0,0%, elaborada localmente en España.
- Hacerte con la edición especial de Madrid del cómic Williams x Marvel.
- Entrar en la zona de videojuegos y poner a prueba tus habilidades en simuladores de última generación, recorriendo el circuito Madring incluso antes de que los pilotos salgan a la pista.
- Contemplar una exposición de trofeos que celebra la historia de Williams en el automovilismo español, con los cascos de Carlos Sainz, Marc Gené y Pastor Maldonado (nuestra última victoria en España, en 2012), junto a los trofeos de las victorias en Barcelona 1993 (Alain Prost), Jerez 1987 (Nigel Mansell) y Barcelona 1997 (Jacques Villeneuve).