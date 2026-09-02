Así será la fan zone de Williams en Madrid durante la semana del GP de España

La plaza de Callao será uno de los lugares de encuentro para los aficionados de la Fórmula 1 que durante la próxima semana se den cita en Madrid con motivo de la llegada del Gran Premio de España. Durante toda la semana, Williams organizará su fan zone en este icónico lugar del centro de la ciudad y ofrecerá distintas actividades para acercar este deporte a los españoles.

Del 7 al 13 de septiembre, es decir, de lunes a domingo, incluido el día de la carrera, Williams tomará el centro de Madrid con una fan zone a la que también acudirán sus pilotos. Aunque aún no se sabe la fecha exacta, Carlos Sainz, Alex Albon y también Luke Browning, reserva, se pasarán por Callao para verse con la afición.

La entrada a la fan zone es gratuita, pero los aficionados deben tener descargada la aplicación de Williams y haberse registrado para acceder a las distintas actividades.

Las oportunidades de la fan zone de Williams

Acercarse a un monoplaza de exhibición FW48 a escala real.

Ser de los primeros en conseguir productos de edición especial de Madrid y la equipación oficial del equipo para 2026 de New Era.

Poner a prueba tus reflejos en el anillo de reacción y descifrar el código para ganar premios de Kraken, nuestro socio presentador de la Fan Zone.

Ponerte al volante del simulador de camión minero de Komatsu.

Poner a prueba tus habilidades de predicción y competir cara a cara en el juego «BW Scores: Tyre or Lower».

Visitar la barra de degustación de Estrella y probar su cerveza 0,0%, elaborada localmente en España.

Hacerte con la edición especial de Madrid del cómic Williams x Marvel.

Entrar en la zona de videojuegos y poner a prueba tus habilidades en simuladores de última generación, recorriendo el circuito Madring incluso antes de que los pilotos salgan a la pista.

Contemplar una exposición de trofeos que celebra la historia de Williams en el automovilismo español, con los cascos de Carlos Sainz, Marc Gené y Pastor Maldonado (nuestra última victoria en España, en 2012), junto a los trofeos de las victorias en Barcelona 1993 (Alain Prost), Jerez 1987 (Nigel Mansell) y Barcelona 1997 (Jacques Villeneuve).

Horarios en los que abrirá