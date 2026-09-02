Williams se sincera con la renovación de Sainz: «Temía perderle porque tiene madera de campeón»

Williams suspira de alivio porque Carlos Sainz siga siendo la cara visible de su escudería. Después de lograr la renovación del piloto español, la escudería puso fin a un año muy tenso en el que temían que se marchara en busca de un proyecto más competitivo. Unas negociaciones en las que James Vowles confesó que nunca descartó que el madrileño se marchase después de un año para olvidar dentro del equipo.

Y es que nada parece haber cambiado. Si en 2025 los resultados no fueron los esperados, el primer tramo de esta temporada no ha sido ni mucho menos ilusionante. Tan solo 11 puntos en las 12 primeras carreras han sumado los británicos. Novena posición en la clasificación de equipos. Aunque tanto Sainz como Albon se comprometieron a seguir la próxima temporada.

«Me preocupaba perder a ambos. Son pilotos de gran potencial para ganar el Mundial. Ambos merecen la oportunidad de luchar por los podios o incluso más. Se lo hemos brindado. Ahora tenemos una idea clara hacia dónde vamos. En los últimos años hemos ido avanzando poco a poco. El año pasado fue una excepción. Fuimos demasiado optimistas para la situación en la que estábamos. Fue un paso hacia la dirección correcta», dijo Vowles.

El jefe de Williams también insistió en que la renovación era vital para el futuro del equipo: «Ambos vinieron a la fábrica, hablaron con toda la organización y les dieron un empujón. Sainz hizo lo mismo y Albon lo mismo una vez renovaron sus contratos. Quieren formar parte de ello, estar presentes en la transformación».

Sobre el español insistió: «Lo que necesitaba era que le mostraran lo que sucede tras bambalinas y luego quería comprometerse a largo plazo. Nuestro objetivo es que Carlos esté a nuestro lado durante muchos años. Trabajaremos para dar un paso adelante. Los pilotos no son nuestra limitación, somos nosotros. Hay fe en el proyecto a largo plazo», zanjó.