Honda da por hecho que defraudará a Fernando Alonso en Monza: «Debemos ser realistas…»

Honda se prepara para un fin de semana duro en el que ya no se podrá esconder. El Mundial de Fórmula 1 2026 desembarca en Monza, un circuito que, dadas sus condiciones, sacará a relucir la gran carencia de Aston Martin de Fernando Alonso. El déficit de potencia de motor respecto al resto de monoplazas sigue impidiendo que el piloto español luche lo máximo posible en clasificaciones para ganarse un sitio decente en la parrilla. Y eso es frustrante.

En Zandvoort, un trazado que sí se adecuaba a las características aerodinámicas del Aston Martin, le dejó tirado el motor pese a la esperada mejora y tuvo que remontar en carrera del decimoctavo al noveno puesto con una gestión excelente de neumáticos y un asfalto en el que degradaban al mínimo. Ni Alonso ni la escudería se cortan ya en señalar a Honda, cuyo ingeniero jefe, Shintaro Orihara, no ha dado la espalda a la realidad.

El japonés da por hecho que el motor japonés defraudará a un Alonso que volverá a lo más bajo en el Gran Premio de Italia, aunque considera que la cita será necesaria para «mejorar la manejabilidad» del coche, un término en el que también enfatizó el asturiano tras la carrera en Holanda. Antes de bajarse del coche, Fernando dijo a Adrian Newey que «era delicioso» pilotar el Aston Martin y ahora pretenden que Honda se ponga a la altura.

«Monza es un circuito único con una de las mayores proporciones de aceleración máxima del calendario de 2026, con sus largas rectas y sólo 11 curvas. En esta pista, la forma en que se distribuye la energía limitada en estas secciones se vuelve crucial, y esto se acentúa especialmente en la clasificación», explicó Orihara.

Honda no se tapa

El nipón no se escondió y fue sincero en sus últimas declaraciones respecto a la evolución del motor: «Los tiempos por vuelta en Monza son muy sensibles a la potencia. Con la introducción de nuestro segundo motor en Zandvoort, hemos dado un paso adelante en términos de rendimiento, pero debemos ser realistas de cara al próximo fin de semana, ya que sabemos que todavía estamos por detrás de nuestros competidores en términos de potencia total».

Ahora, atendiendo a las palabras de Alonso y su compañero, Lance Stroll, Honda quiere asegurar que, al menos, el coche sea cómodo de pilotar con el nuevo motor: «Nuestro principal objetivo en el GP de Italia es mejorar la manejabilidad. Desde Holanda, hemos estado trabajando intensamente en el banco de pruebas de Sakura para mejorar esto y, específicamente, para lograr un control de combustión estable y consistente».

«En Monza, confirmaremos el efecto de ese trabajo y realizaremos ajustes adicionales, lo que nos dará mayor competitividad en las próximas carreras», zanjó Orihara, quien es consciente de que de la fábrica que dirige depende buena parte del futuro de Alonso en la F1.