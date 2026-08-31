Un campeón de F1 y miembro de Aston Martin pide a Fernando Alonso que «se quede un poco más»

Aston Martin sigue empujando para renovar a Fernando Alonso. El último en pedir al español que siga en la Fórmula 1 ha sido un campeón del mundo, Jenson Button, que ahora es embajador de la escudería británica. El ex piloto inglés desea que el asturiano «se quede un poco más» para poder disfrutando de su «talento», el cual ha alabado en una entrevista facilitada por el equipo verde.

Button y Alonso fueron compañeros en McLaren-Honda y rivales por el título en 2010, dos años después de que el británico alzase su primer y único campeonato de F1. Ahora, con 46 y 45 años respectivamente, comparten otra etapa distinta en el que el inglés vive desde otro prisma la ambición del asturiano aún en la pista en busca de su tercer Mundial dos décadas después.

«No tengo ni idea de si va a estar un año más en este deporte, pero sé que, independientemente de cuándo decida retirarse, será considerado uno de los grandes de la F1», afirmó Button, que ha sido el último miembro de Aston Martin en mostrar su cariño hacia Alonso, quien volvió a registrar otra remontada memorable en la última carrera en el Gran Premio de Holanda.

«Espero que Alonso se quede un poco más», confesó el inglés en esa charla con el equipo. «La diferencia con Fernando es que creo que él todavía tiene un emocionante desafío. Este año ha sido duro, pero todavía es emocionante estar en Aston Martin y trabajar con gente como Adrian Newey. A cualquier piloto le encantaría pilotar un coche diseñado por él», añadió.

«Cuando pasa él, sabes que es Fernando»

«Fernando lo dejó y volvió, por lo que obviamente se fue demasiado pronto. Ahora se asegurará de estar 100% seguro de que no quiere estar. Alonso todavía tiene mucho que dar en Fórmula 1. Me encantaría verle en Aston Martin luchando por victorias, que es donde debería estar y donde el equipo aspira a estar. No ha ganado tanto como debería, se ha encontrado con infortunios varias veces, pero el talento y el hambre aún están ahí, que son la clave para seguir en la F1 y ser competitivo», aseguró, hablando de un palmarés que no refleja su verdadera habilidad al volante.

«Lo que hace que Fernando destaque es el estilo de pilotaje. Si pintaras todos los coches del mismo color y sacases a los pilotos a pista, sería difícil para notar la diferencia, pero cuando pasa él, inmediatamente sabes que es Fernando. Alonso pilota como nadie, es agresivo, se adapta brillantemente y ha sido así durante toda su carrera!», elogió.