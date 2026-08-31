Alonso habla abiertamente sobre su renovación con Aston Martin: «Tal vez quieran caras nuevas»

La renovación de Fernando Alonso es una cuestión de estado en la Fórmula 1 y, en una entrevista reciente, el bicampeón del mundo ha vuelto a lanzar otro mensaje enigmático sobre su continuidad en Aston Martin. Desde la escudería británica confirmaron hace semanas que la decisión del piloto español se anunciaría en verano y el momento y lugar oportuno podría ser el Gran Premio de España que se celebra en Madrid este domingo 13 de septiembre.

La Fórmula 1 vuelve con el Gran Premio de Italia, que se celebrará este fin de semana en el circuito de Imola, días antes de que el Gran Circo llegue a Madrid en el Gran Premio de España, que se estrenará en el calendario entre el jueves 10 y el domingo 13 de septiembre, donde la capital de España se convertirá en el epicentro de la Fórmula 1. Carlos Sainz y Fernando Alonso serán la representación española en la carrera sobre el trazado de un circuito de Madring que ya está preparado para la ocasión.

En las últimas semanas se ha especulado con el anuncio de la renovación de Fernando Alonso en Madrid y ahora el piloto asturiano se ha vuelto a pronunciar con un enigmático mensaje sobre su ampliación de contrato. Hay que recordar que su vínculo con el equipo británico expira a finales de este 2026 y desde la escudería confirmaron hace semanas que la decisión del asturiano se anunciaría durante el verano.

Fernando Alonso y su renovación

«Fernando dijo que tomaría una decisión en el verano, así que la veremos en las próximas semanas. Ahora estamos esperando su decisión. Nos centramos en continuar con él, pero tenemos que esperar su decisión», dijo hace unas semanas Mike Krack sobre la gran decisión de Fernando Alonso con su renovación.

«No se trata de mí, ni de quién pilotará el año que viene, ni de si pilotaré yo el año que viene o tres años más. Se trata de sentarme con Lawrence y con Adrian. Las necesidades del equipo pueden hacer que tenga que pilotar. Lo consideraré y estaré encantado si puedo hacerlo», afirmó Fernando Alonso a los medios de comunicación después de conseguir acabar en novena posición el pasado GP de Holanda, donde volvió a dar una lección de pilotaje en un AMR26 que ha mejorado en lo que respecta a la aerodinámica en las últimas semanas.

Ahora, La Sexta recoge unas declaraciones de Fernando Alonso sobre su renovación en una entrevista concedida a Viaplay. Como no, el piloto asturiano fue cuestionado sobre su renovación y respondió de la siguiente manera: «No sé por qué hay tanto interés. Tal vez la gente quiera caras nuevas». «Me siento fresco, motivado y rápido. Pero estos coches no son tan divertidos como solían ser», dijo sobre la Fórmula 1 actual un Fernando Alonso que más pronto que tarde tendrá que tomar una decisión sobre su retirada o seguir en Aston Martin.