La mujer de Newey responde a las críticas de Antonio Lobato al coche de Fernando Alonso: «¿Quién eres?»

Las redes sociales lo visibilizan todo y muchas veces los familiares de los protagonistas responden por ellos cuando son objeto de críticas. También pasa en el deporte y en esta ocasión la persona que ha dado la cara por su marido ha sido Amanda Newey, esposa de Adrian Newey, diseñador del Aston Martin de Fernando Alonso. Además, lo ha hecho reaccionando a una información de Antonio Lobato, narrador de la Fórmula 1 en España.

En un análisis del Gran Premio de Holanda, el periodista aseguraba en Soy Motor, medio de comunicación fundado por él mismo, que «el Aston Martin es casi el peor en todo todavía, exceptuando Cadillac». Y añadía: «En recta es el peor coche. Era el más lento en Zandvoort. En curva rápida era el segundo por la cola, en curva lenta era el tercero por la cola, en curva media era el peor…»

❌ Antonio Lobato desmiente a Fernando Alonso y asegura que el chasis de Newey sigue siendo de los peores 😳 «No es solo culpa del motor. Ese coche es lento aerodinámicamente hablando» 👉 En curva rápida lo pone el 10º equipo, en lenta el 9º y en media el peor 🤷‍♂️ Dice que… pic.twitter.com/0A9mWbmA4K — Nachez (@Nachez98) August 24, 2026

Su discurso sorprendió a los aficionados de la F1 y de Alonso que se hicieron eco en redes, pero no sólo a ellos, sino también a Amanda Newey, que respondió de la siguiente forma: «Who? (¿Quién eres?, en inglés). Una reacción que ha tenido miles de interacciones de usuarios. Lobato afirmaba que la evolución aerodinámica de Newey no había sido tan grande como tanto Alonso como la escudería habían dicho después de las dos primeras carreras con el nuevo paquete de mejoras (Hungría y Holanda).

«La falta de velocidad punta del coche no es sólo un problema del motor. Es también la resistencia aerodinámica», explicó Lobato, un día después de que Alonso y Aston Martin focalizasen el problema en Honda, cuya mejora no ha estado a la altura de lo que esperaban. «Ese coche es lento también aerodinámicamente hablando», sentenció el narrador de la F1. Todo esto sorprendió a una Amanda Newey, que, además de confiar en la versión de su marido y el equipo, decidió responder.