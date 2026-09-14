Ceutíes piden cerrar las duchas de las playas: el uso ilegal de los invasores desata un brote tóxico

El descontrol derivado de la invasión en Ceuta por parte de los inmigrantes ilegales marroquíes está causando problemas medioambientales. La Asociación para la Defensa del Arbolado Urbano, la Biodiversidad y el Medio Ambiente (DAUBMA) ha exigido el cierre inmediato de las duchas públicas de las playas tras detectar un severo brote epizoótico de intoxicación química. El origen de este desastre ecológico, que está envenenando y paralizando a las gaviotas de la zona, es el uso continuado e ilegal de geles y champús por parte de los invasores que utilizan estas playas para su aseo personal.

El uso irregular de las infraestructuras costeras en Ceuta ha terminado por desatar una emergencia sanitaria. Desde DAUBMA denuncian que la utilización sistemática de las duchas de las playas con productos de higiene personal está generando un grave episodio de contaminación. El epicentro de este desastre se concentra especialmente en la emblemática playa del Trampolín, donde los vertidos constantes al medio natural han terminado afectando de lleno a la fauna autóctona, concretamente con las gaviotas patiamarillas, conocidas como Larus michahellis.

Los invasores intoxican animales con sus geles y champús

Las consecuencias para las aves de Ceuta están siendo devastadoras. El informe elaborado por el Área Técnica de Fauna Urbana de la asociación confirma que los animales que han logrado ser rescatados presentan un cuadro clínico de extrema gravedad. Las gaviotas sufren una debilidad generalizada que las incapacita por completo para volar, parálisis parcial en sus extremidades, desorientación y pérdida total de respuesta a los estímulos. A estas secuelas se suman una deshidratación severa, vómitos y claros signos de irritación gastrointestinal. Los análisis técnicos concluyen que este sufrimiento es compatible con una intoxicación aguda provocada por los tensioactivos, conservantes, perfumes y siliconas presentes en los productos cosméticos y de baño de uso humano.

Exigencia de cierres y análisis toxicológicos

Ante la gravedad de los hechos y la degradación del entorno en Ceuta, la organización ecologista ha presentado una serie de exigencias formales a la administración competente. DAUBMA reclama la apertura urgente de un expediente administrativo para investigar estas infracciones continuadas en la costa. Asimismo, exigen la recogida inmediata de muestras y la realización de un análisis toxicológico completo del agua de escorrentía de las duchas. Como medida de precaución fundamental, urgen a que se lleve a cabo una inspección exhaustiva y se proceda al cierre temporal inminente de todas las duchas donde se confirme esta contaminación química.