Situación límite en las urgencias de Ceuta: 300 pacientes al día y amenaza de brotes de sarna y tuberculosis

Las urgencias en Ceuta atraviesan una situación límite tras la invasión de miles de ilegales marroquíes el pasado mes de julio. En el último mes han aumentado de manera notable las amenazas por brotes de sarna y tuberculosis. Según ha confirmado OKDIARIO, al día los sanitarios atienden entre 200 y 300 personas.

Tal y como ha podido comprobar este periódico, la mayoría de las asistencias que se atienden son por gastroenteritis, amigdalitis, fiebre, vómitos y muchas heridas infectadas. Como caso especial, se detectó una ETS, enfermedad de transmisión sexual. Además, tres casos de tuberculosis. Mientras que en los asentamientos y entre los militares se han registrado casos de sarna, hongos e impétigos.

Información sanitaria oficial, basándose en datos reales del Hospital de Ceuta y de Medicina Preventiva, confirma que en el mes de agosto hubo un brote por la bacteria E. coli debido al consumo de agua no apta. Este ya está controlado y el brote se ha cerrado.

En cuanto a las infecciones como sarna, hongos e impétigo, estas son unas infecciones altamente contagiosas y se han localizado principalmente en asentamientos de inmigrantes ilegales y un grupo de militares y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según Información Sanitaria Oficial, las farmacias de Ceuta tienen stock de sobra de los medicamentos necesarios.

La sarna afecta a una veintena de militares desplegados en Ceuta tras la invasión de inmigrantes ilegales, según ha podido saber OKDIARIO. Se trata de soldados de la unidad de Regulares, las antiguas tropas nómadas. Este lunes han desarrollado los síntomas de esta infección de la piel que causa mucha picazón, con pequeños granos y ampollas.

Aumento de infecciones contagiosas

Los afectados se encuentran en su acuartelamiento, el cuartel González Tablas, y están aislados del resto de compañeros para evitar más contagios. Esperan que les dejen irse pronto a su domicilio con tratamiento.

Por último, en los casos de tuberculosis se detectaron tres; uno de ellos no era contagioso y en otro el paciente ya presentaba un tratamiento previo. Los pacientes están aislados en el hospital, bajo estricto tratamiento médico y el protocolo de rastreo de contactos activado. El problema, según el Ministerio de Sanidad, es la saturación actual de los médicos en urgencias.

La solución desde la administración para aliviar la saturación que se vive en urgencias desde la invasión ha sido reforzar con dos enfermeras más por cada turno, destinadas una a las camas de observación y otra a la nueva unidad de triaje de inmigrantes.

El resto de servicios no tiene refuerzo. La mayoría de asistencias son patologías banales como asistencia a gastroenteritis, amigdalitis, fiebre, vómitos y muchas heridas infectadas. Las horas de mayor afluencia comienzan a partir de las 13:00 horas.