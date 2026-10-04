Aitana Bonmatí (28 años) sobre el conflicto entre el castellano y el catalán: «Es la lengua que he hablado toda mi vida»

La polémica ha perseguido durante los últimos años a la futbolista del Barcelona Aitana Bonmatí. Las críticas se deben a lo meramente extradeportivo, donde ha recibido olas de odio por decidir emplear el catalán en eventos de proyección mundial como la gala del Balón de Oro.

Durante sus discursos en las galas más importantes del fútbol, alternaba su discurso entre el español y el catalán cuando se dirigía a los aficionados de su club. Este suceso desencadenó fuertes reacciones en redes sociales por no emplear un idioma que pueda entender toda España.

Su defensa ante la «catalanofobia»

Lejos de retractarse sobre sus discursos, ha mantenido que los seguirá haciendo como forma de reivindicación de la lengua cooficial del catalán. En varias entrevistas ha afirmado que «criticar por hablar una lengua u otra no tiene lógica» y que «el catalán no le hace daño a nadie».

Su firme compromiso por la lucha por que se reconozca la riqueza cultural de Cataluña la hizo galardonada por la Creu de Sant Jordi, uno de los máximos galardones de la Generalitat. Su lucha ha llegado hasta el punto de haber solicitado públicamente el apoyo para la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

La conversación con Pep Guardiola

Durante una charla donde compartió espacio con el entrenador Pep Guardiola, abordaron cómo se vive la catalanofobia en el deporte de élite. Durante el encuentro, ambos compartieron experiencias de cómo el hecho de expresarse con naturalidad empleando el catalán se ha traducido en hostilidad e insultos por parte de sectores españoles.

«Hablas inglés y nadie te dice nada. Hablas castellano y nadie te dice nada. Hablas catalán… ¿Y por qué hablas en tu lengua? Es la lengua que he hablado toda mi vida», remarcaba la futbolista. Guardiola intervino explicando que él prefiere utilizar la lengua «con la que te expresas mejor».

«Tú a una persona que habla castellano no le dices: ¿por qué hablas castellano? ¿Quiénes somos nosotros para decirle por qué habla castellano? Es su lengua», indicó Guardiola. Dejó entrever que si una persona puede llegar a hablar en catalán, sería estupendo, pero que no tendría problema en hablar en español.

El pasado político independentista de su padre

Aunque la futbolista no se ha declarado a favor de la independencia de Cataluña, su padre, Vicent Conca, formó parte del movimiento independentista catalán y de izquierdas durante las décadas de los 80 y 90 (militó en el Moviment de Defensa de la Terra).

Jugar con la camiseta de la selección y ganar el Mundial con la misma también ha hecho que sectores del independentismo la critiquen. Se le suma también que nunca ha querido participar en hacer política institucional de partidos o proclamas de soberanía.

Cuando ganó la Champions con el Barça, sectores soberanistas catalanes la censuraron en plataformas digitales por lucir una camiseta de apoyo a los refugiados de ACNUR en lugar de una bandera o mensaje independentista.