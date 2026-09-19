Aitana Bonmatí: «Mis padres lucharon en 1998 para que se cambiara la ley; Bonmatí es el apellido de mi madre»

Aitana Bonmatí ha contado en varias ocasiones que detrás de su nombre existe una historia familiar que va mucho más allá del fútbol. La centrocampista del Barcelona y de la selección española se llama Aitana Bonmatí Conca porque sus padres, Rosa Bonmatí y Vicent Conca, decidieron que el apellido de la madre debía ir por delante del del padre. Cuando nació en 1998, la normativa española establecía que por defecto el primer apellido debía ser el paterno. Sus padres no estaban de acuerdo con esa norma y participaron en el movimiento que reclamaba poder elegir el orden de los apellidos.

«Mis padres lucharon en 1998 para que se cambiara la ley. Bonmatí es el apellido de mi madre y Conca de mi padre», explicaba la futbolista en The Players Tribune. La propia Aitana Bonmatí considera que aquella decisión familiar forma parte de su identidad y de los valores con los que creció. En una entrevista explicó que sus padres «siempre han querido cambiar el mundo y que hubiese igualdad» y recordó que ella nació en 1998 y que en el año 2000 cambió la norma que permitió elegir qué apellido colocar primero. «Estoy muy orgullosa de lo que hicieron», afirmaba en otra ocasión, relacionando aquella lucha de sus padres con su propia manera de entender la igualdad y los derechos de las mujeres.

Rosa y Vicent, ambos profesores de lengua y literatura catalana, tuvieron además una influencia muy importante en la educación de Aitana. La futbolista ha contado que la casa familiar estaba llena de libros y que buena parte de sus valores y de su formación cultural se los debe a ellos. «Todo lo que he aprendido en esta vida, sobre todo a nivel de valores y a nivel cultural, es gracias a ellos», explicó en una entrevista difundida por la cuenta oficial del Balón de Oro. También destacó que sus padres siempre respetaron sus decisiones y la acompañaron sin imponerle el camino que debía seguir.

Aitana Bonmatí y la importancia de sus padres

Ese apoyo también fue fundamental durante sus primeros años en el fútbol. Aitana Bonmatí creció en Sant Pere de Ribes y comenzó a jugar de pequeña, en un entorno familiar que, según ella misma ha reconocido, no era especialmente futbolero. Es hija única y sus padres no practicaban este deporte, pero siempre la dejaron desarrollar su pasión. «Me han dejado hacer», explicó al recordar cómo vivieron sus primeros pasos en el fútbol. Para la jugadora, esa forma de acompañarla sin ejercer una presión excesiva fue especialmente importante durante su infancia.

La relación con sus padres también aparece cuando habla de su personalidad. La futbolista del Barcça ha descrito a su padre como una persona «muy serena y tranquila», mientras que identifica a su madre con un carácter más impulsivo y parecido al suyo. De hecho, recordó que, cuando siendo niña recibía comentarios machistas por jugar al fútbol, era su madre quien en ocasiones respondía desde la grada. «Escuchabas a padres diciendo ‘cómo te regatea una niña’ o ‘cómo te quita el balón una niña’», cuenta sobre aquella etapa.