El impuesto al sombrero que provocó un motín histórico en el Madrid de Esquilache y cambió la moda para siempre

Corría la primavera de 1766 cuando las calles de Madrid apestaban a pólvora, miedo y una mezcla muy castiza de orgullo herido. Carlos III, un monarca ilustrado recién llegado de Nápoles con ambiciones de modernizar un imperio anquilosado, contemplaba desde su palacio cómo un decreto aparentemente inofensivo sobre la indumentaria popular se convertía en la chispa que hacía saltar por los aires la capital del reino.

La orden dictaba que los madrileños debían abandonar de manera fulminante la capa larga y el sombrero redondo de ala ancha, las prendas tradicionales de toda la vida, para sustituirlas obligatoriamente por la esclavina corta y el tricornio de corte francés. Detrás de aquella imposición no existía un simple capricho estético o una veleidad de la moda cortesana, sino una obsesión higiénica y de seguridad pública impulsada por el hombre fuerte del gabinete, el marqués de Esquilache.

Una razón con el objetivo de la seguridad ciudadana

Para el estamento ilustrado, la combinación de la capa larga y el chambergo constituía el disfraz perfecto para los maleantes y malhechores. Bajo aquellos generosos pliegues de paño oscuro cabían con absoluta comodidad espadas desnudas, trabucos y rostros ocultos capaces de burlar cualquier ronda nocturna de la milicia.

Desterrar tales prendas equivalía, sobre el papel ministerial, a pacificar las callejuelas oscuras de una ciudad acostumbrada al pillaje y a la violencia callejera. Leopoldo de Gregorio, ministro de hacienda y guerra, un extranjero de origen siciliano que acumulaba odios y ostentaba fama de inflexible, calculó rematadamente mal la paciencia de un pueblo harto de carestías, de impuestos asfixiantes al pan y de burócratas extranjeros que miraban con desdén las costumbres locales.

Pero lo que en realidad ocurrió fue que los madrileños no vieron en el bando una reforma de seguridad sensata, sino un ataque directo, soberbio e intolerable a su identidad más íntima.

Una prohibición estricta con consecuencias

La prohibición no se limitaba a una recomendación moral, sino que venía acompañada de multas severas y de la habilitación de patrullas armadas provistas de grandes tijeras, dispuestas a recortar capas y sombreros a la fuerza en plena vía pública.

Imaginemos la escena con toda su crudeza cotidiana: un respetable artesano o un jornalero cualquiera caminando por la Cava Baja tras una dura jornada, sintiendo de pronto el frío acero de unas tijeras recortando el borde sagrado de su prenda de abrigo mientras un funcionario de origen extranjero le impone una sanción económica completamente desproporcionada para sus ingresos.

La humillación colectiva funcionó como un acelerador químico perfecto. La tensión acumulada durante meses estalló con violencia el Domingo de Ramos, cuando un incidente menor en una calle céntrica se transformó en un motín multitudinario que puso contra las cuerdas al mismísimo trono de los Borbones.

Revueltas ciudadanas

Miles de personas recorrieron los barrios exigiendo a gritos la cabeza de Esquilache, la bajada urgente de los precios de los alimentos básicos y la anulación inmediata de los infames bandos de la moda. La magnitud de la revuelta desbordó por completo a las fuerzas de seguridad del Estado.

El propio rey tuvo que abandonar precipitadamente el Palacio Real y refugiarse en Aranjuez, acorralado por una masa enfurecida que campaba a sus anchas por la Villa y Corte, asaltando casas de ministros y desafiando la autoridad real. Aquella violenta eclosión popular demostró una lección histórica ineludible: se puede legislar sobre la economía, la administración territorial o los aranceles comerciales, pero tocar de forma arbitraria la vestimenta tradicional de un pueblo equivale a tocar su dignidad más sagrada.

Una vuelta atrás en la norma

La crisis institucional se resolvió provisionalmente a través de una retirada táctica y dolorosa por parte de la Corona. Carlos III aceptó destituir a su hombre de confianza, enviándolo al exilio, y calmó los ánimos populares otorgando una amnistía implícita a los sublevados.

Las capas largas y los sombreros anchos regresaron fugazmente a las calles, celebrados por un vecindario que creía haber ganado la batalla frente al despotismo ministerial. Sin embargo, la historia siguió su curso implacable. Con el paso de los años, curiosamente, la moda francesa y los hábitos europeos terminaron imponiéndose en la sociedad española por puro desgaste social, cambio generacional y pragmatismo estético.

Una marca en la historia

A pesar de que el tiempo diluyó las tensiones estéticas de aquella primavera borbónica, el motín de Esquilache dejó una cicatriz profunda y duradera en la memoria política de la corte española. Aquel estallido callejero sigue recordándonos hoy en día que las leyes más peligrosas para la estabilidad de un gobierno no son necesariamente las que vacían los bolsillos mediante impuestos impopulares, sino aquellas que pretenden dictar de forma autoritaria cómo deben vestir, caminar y comportarse los ciudadanos en su propia casa.

La indumentaria popular no era un mero trozo de tela, sino el reflejo de una cultura y una forma de entender la libertad cotidiana que ningún decreto ministerial pudo doblegar sin desatar una tormenta perfecta.