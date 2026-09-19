¿Qué fue de Marco Ferri? El galán de ‘GH VIP’ reaparece con la noticia que nadie esperaba

Telecinco se ha consagrado, poco a poco y con el paso del tiempo, en la cadena líder en cuanto a realities se refiere. A lo largo de los años, hemos tenido la oportunidad de conocer a numerosas personas que han apostado por vivir aventuras televisivas. De hecho, si hablamos de GH VIP, muchos espectadores recordarán a Marco Ferri. El italiano logró llamar la atención del público gracias a su particular carisma, algo que también se percibió durante su paso por Amor a prueba, reality chileno en el que participó junto a Aylén Milla.

De hecho, como pareja, protagonizaron numerosos momentos mediáticos. Situaciones bastante controvertidas que desembocaron en lo que se veía venir, la ruptura. Sin embargo, y aunque tiempo después estuvo vinculado con Alyson Eckmann, terminó por alejarse del foco mediático. Ahora, en pleno 2026, puede decirse que mucho ha cambiado en la vida de Marco Ferri. Pues, entre otros aspectos, ha forjado su propia familia. Realizamos un repaso de lo que se sabe.

Marco Ferri ha pedido matrimonio a Sarah Léa Danolic

Sarah Léa Danolic es la mujer que ha conseguido conquistar el corazón del italiano. Juntos comparten pasión por el mundo de la moda y los viajes. Un romance que dio un paso muy importante en el 2024, momento en el que se convirtieron en padres de una niña en común. La llegada al mundo de una pequeña que ha reforzado la faceta más familiar del ex concursante de Gran Hermano.

Así pues, recientemente, se ha revelado que Marco Ferri le ha pedido matrimonio a Sarah Léa Danolic. Tras cinco años juntos, ambos darán el paso de unir sus vidas formalmente. Asimismo, se ha podido saber que la pedida de manos fue bastante original. Y es que, parece ser que él la hizo creer que ambos se encontraban participando en una producción audiovisual. Sin embargo, al escucharle hablar de sus sentimientos, ella comprendió lo que estaba pasando y no pudo evitar mostrarse muy feliz.

«Me costó un poco de esfuerzo llevarla a esta terraza, sin saber por completo que estaba a punto de proponerle matrimonio. Sarah pensó que estábamos en medio del rodaje de una producción, pero pronto se dio cuenta de que estaba a punto de proponerle matrimonio después de mi torpe discurso sobre lo profundamente que la amo. Hace cinco años, me salvaste. Me enseñaste que la alegría, la felicidad e incluso la belleza se encuentran en las cosas más simples», comenzó él escribiendo en sus redes sociales.

«Solo quiero agradecerte por ser tú misma, la madre más amable y cariñosa y el mejor ser humano que he conocido. No estoy aquí solo para decir gracias. Estoy aquí para preguntarte algo. ¿Quieres casarte conmigo y dejarme pasar el resto de mi vida contigo?», agregó. Sin lugar a dudas, lejos quedan sus años en televisión.