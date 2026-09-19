La respuesta del Bayern a Lamine Yamal y Mbappé por el Balón de Oro: «Los mejores no necesitan campañas»

La pelea por el Balón de Oro sigue subiendo la temperatura. Cada candidato y sus respectivos equipos juegan sus cartas para llevarse uno de los reconocimientos individuales más importantes del fútbol. Lamine Yamal y Mbappé han reconocido de forma pública que, bajo su criterio, merecen el galardón. Sin embargo, el director deportivo del Bayern de Múnich, Max Eberl, ha mostrado su desacuerdo con esta postura.

El conjunto alemán fue campeón de la Bundesliga y de la Copa DFB, dos títulos que no suele tener problemas para ganar. En la zona mixta posterior al partido frente al Unión Berlín, al que se impusieron 7-0, Eberl señala que la mejor forma de hablar es en el campo: «Todo eso que hacen o dicen algunos, son solo campañas electorales. Los mejores jugadores son aquellos que no necesitan una campaña para ganar premios».

Lamine Yamal destacó que Harry Kane fue el máximo goleador del año, pero que el reconocimiento correspondiente a ese mérito es la Bota de Oro. El extremo del Barcelona fue claro respecto a los principales candidatos: «Creo que los mejores del mundo somos dos, Mbappé y yo, y este año me lo merecería yo por lo que he ganado». Además, su club también ha reforzado esta postura.

El director del Bayern muestra su desacuerdo con las campañas para ganar el Balón de Oro, pero en cierto modo, al hablar de ello también está buscando favorecer a sus jugadores. El alemán destaca el papel del delantero inglés, pero también añade a otro de sus futbolistas a la ecuación: «Para mí, Michael Olise también es uno de los candidatos al Balón de Oro. Es uno de los mejores jugadores del mundo».

El peso del Mundial es clave

Lamine Yamal cuenta con un factor que podría ser determinante en la pelea para llevarse el galardón. La Copa del Mundo era la competición más importante del año y ningún jugador del equipo alemán ha sido capaz de ganarla. El extremo del Barcelona consiguió la segunda estrella con España, aunque el mismo reconoció que no estaba satisfecho con su actuación individual. Por el momento, los candidatos siguen jugando sus cartas para posicionarse por encima de sus rivales.