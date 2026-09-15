Flick: «Apoyo a Lamine Yamal para el Balón de Oro, pero lo más importante son los títulos colectivos»

Hansi Flick se ha mostrado firme en apoyar a Lamine Yamal en su campaña para ganar el Balón de Oro. El entrenador del Barcelona analizó las últimas palabras del delantero, en las que se mostraba confiado en ser el justo merecedor del premio. Un discurso que el alemán compró a pesar de que, para él, lo más importante es que no se descentre y aporta para ganar títulos colectivos.

«Decir quién es el mejor del mundo no es fácil de responder. Solo puedo hablar de Lamine. No de Mbappé. Él es sincero y tiene confianza en sí mismo. Lo está demostrando en este arranque de temporada. Quizá no lo haría así, pero él lo dice y tiene la confianza para ganar el Balón de Oro. Es importante para él. Tenemos que aceptar que tiene esa sensación y tiene mi apoyo», explicó en la rueda de prensa previa al partido contra el Racing.

Para el entrenador alemán, lo más importante es que Lamine mantenga el nivel con el que ha empezado esta temporada para ganar títulos de equipo: «Espero que no le desconcentre. Tenemos que esforzarnos cada día y así los resultados llegarán. Luego si ganas el Balón de Oro… Para mí, los importantes son los trofeos colectivos. Eso es lo que queremos», añadió Flick.

«Todos queremos que siga jugando como lo está haciendo. Yo le voy a apoyar. Ha ganado dos títulos con el Barcelona, luego el Mundial con la Selección. Es excepcional. Sé que hay otros jugadores de clase mundial y no va a ser fácil. Decidirán y estaré contento cuando haya acabado», bromeó.

Hansi Flick sigue siendo enigmático con su futuro

También le preguntaron sobre la decisión de la UEFA de elegir el Camp Nou como sede para la final de la Champions en 2029: «Nuestro sueño es ganarla antes. Es una buena noticia para el club. Ese año, cuando el estadio esté acabado, será increíble», comentó.

Pero cuando le preguntaron que si estaría en el banquillo, Flick no confirmó que esté para aquel entonces: «Estaré al 100% como entrenador o aficionado. Ya veremos, porque no se sabe lo que puede pasar en el tutir. Ahora estoy disfrutando aquí, pero al final nunca se sabe», dijo.

Un partido entre semana que supone una gran carga para el Barcelona antes del parón de selecciones: «Son cosas que no puedo cambiar. Lo han puesto todo junto después de un mundial largo. Para los clubes no es la mejor solución, pero hay que aceptarlo. Queremos ganar cada partido. No pensamos en otras cosas. Tenemos al frente un rival que lo está haciendo bien. No va a ser un partido fácil y debemos demostrar que somos los mejores. Creo que podemos hacerlo».

También habló de nombres propios como Gavi y Balde. Del centrocampista destacó su hambre por volver a ser titular: «Todos los jugadores son importantes. Le necesitamos. Tiene una gran ambición y siempre quiere jugar. Fue titular ante el Elche, luego se lesionó y ahora ha vuelto. El equipo está yendo bien y hay que aceptarlo. Hay que saber gestionar los minutos. Nunca se sabe qué puede pasar durante la temporada. Lo importante es que todos sepan que los necesitamos. Él está entrando bien y eso es lo que quiero que haga».

«Tenemos a cinco centrales, dos a la derecha con Joao en ambas, tres a la izquierda. Nadie se esperaba que Xavi Espart empezase así la temporada. Tiene que entrenar bien (Balde), como lo está haciendo. Él no está contento. Los dos últimos años estaba acostumbrado a ser titular. Una vez empieza la temporada, las cosas cambian y vienen jugadores nuevos. Todos tienen que demostrar su valía. No es una situación fácil», concluyó Hansi Flick.