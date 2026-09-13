El zasca del entrenador del Levante al Barça por quejarse del césped: «La próxima vez taparemos el sol»

El Barcelona criticó el estado del césped del Ciutat de València. A pesar de que los de Hansi Flick ganaron el partido, los culés se mostraron muy enfadados por las condiciones en las que jugaron en el estadio granota. Un discurso que cabreó al entrenador del Levante, Luís Castro, quien lanzó un tremendo zasca en rueda de prensa y sacando pecho al nivel que mostró su equipo.

Aunque el duelo se jugó a las 16:15, al igual que muchos otros partidos de la Liga, en el Levante han sorprendido la rajada que han hecho tanto los jugadores azulgranas como el propio Flick: «Nosotros lo regamos, pero si hay una persona en la grada que casi se muere de calor, no podemos tapar el sol. Hemos cortado el césped, regado el campo porque no nos gusta ganar poniendo el césped mal. Está muy bien para un equipo que lo ha cambiado a principio de temporada y que ha jugado en peores estadios», dijo.

«A nosotros nos gusta ganar con el césped en buenas condiciones. Ahora hay una cosa que el Levante todavía no consigue hacer, aunque lo intentaremos la próxima vez: tapar el sol. Estar a las cuatro de la tarde jugando en Valencia es imposible. Los jugadores nos han dicho que el sol estaba muy fuerte y el césped se seca en dos minutos, ¿qué quieren que hagamos?».

Sobre el momento en el que se pusieron 3-2, el entrenador del Levante explicó que todo se debió a la insistencia del equipo: «Estábamos teniendo oportunidades. Hicimos cambios arriba porque sabíamos que podían hacer daño. Presionando un poco más con los que estaban frescos y conseguimos un resultado mejor».

Una respuesta que llega después de las excusas en el Barcelona: «El césped no ayudaba mucho, la hora, el calor… Es un campo difícil. Llevaban desde marzo sin perder. Ha sido difícil, pero nos lo hemos complicado nosotros más de la cuenta. Tiene que servir para ver que si a un rival le das aire, se te echan encima», confesó Eric García. Incluso Flick insistió en que «estaba un poco seco». Una lectura que en Levante se han quedado perplejos al quitarle mérito a su esfuerzo de haberlos puesto contra las cuerdas.