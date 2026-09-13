El Barcelona pasa del paseo al susto ante el Levante

El Barcelona tuvo el primer gran susto de la temporada. Y no es que perdiera el olfato, goleador que venía demostrando esta temporada, sino por pecar de inocente y rozar un pinchazo que hubiese sido un jarro de agua fría para los de Hansi Flick. Una nueva victoria ante el Levante para defender el liderato una jornada más y mantener a raya al Real Madrid.

Ni teniendo dos partidos a la vuelta de la esquina en apenas una semana iban a evitar que Flick hiciese rotaciones. El alemán apostó por un once muy ofensivo con Fermín y Gordon en el césped. Y, como no, con la dupla de Rodri y Pedri siendo los directores de una orquesta que anuló por completo al conjunto granota. Y, al igual que ocurrió en Mestalla, en la primera parte liquidaron el partido por la vía rápida.

En una internada por dentro, Xavi Espart recibió en la frontal y sacó un disparo pegadito al palo de Ryan para abrir el marcador. Su primer gol con el primer equipo y que escenificaba lo que explicaba Flick: quiere tener a todos enchufados. El Levante estaba como otro rival a merced de lo que quería jugar el Barça. Tan solo un error de Gerard Martin abrió una pequeña grieta que no supo aprovechar Ratkov, pero Cubarsí estuvo rápido para tapar el agujero.

Sin embargo, en el minuto 18 iba a llegar el segundo gol del Barcelona después de una jugada colectiva en la que Fermín le filtró un balón a Raphinha. El brasileño recortó a Ryan y dejó un pase atrás sin ángulo para que Lamine Yamal solo tuviera que empujarla al fondo de la red. El único susto fue el tremendo golpe que se llevó Gerard tras un codazo involuntario de Víctor García en un contragolpe.

En la segunda parte, el Barcelona bajó revoluciones. Ya no era tan letal arriba y eso dio alas al Levante. A pesar del gol de penalti de Lamine tras una zancadilla de Mandi, las rotaciones sacando a los pesos pesados del césped hicieron que los granotas, con apenas dos goles en nueve minutos con Iván Romero y Brugué incendiando el Cuitat.

Sin embargo, apareció Adeyemi con una gran jugada individual para dar el gol de la tranquilidad y evitar un pinchazo que hubiese hecho mucho daño al Barcelona. Los de Flick ganan, pero ya se llevaron el primer aviso de que pisar el freno puede pagarse muy caro si es en exceso.