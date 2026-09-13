Levante – Barcelona, en directo | Sigue en vivo online el resultado y la última hora del partido de la Liga hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Levante - Barcelona de la Liga
El Barcelona y el Levante se ven las caras en la jornada 5 de la Liga en el Ciutat de Valencia
El Barcelona visita el Ciutat de Valencia para enfrentarse al Levante y buscar una victoria para continuar con su pleno de victorias y, de paso, seguir liderando la clasificación en solitario, ya que los de Hansi Flick serían los únicos que podrían presumir de ser los únicos que hayan vencido en todos los choques que ha disputado en lo que llevamos de campeonato. Veremos si hoy son capaces de llevarse los tres puntos de Orriols o sufren su primer pinchazo. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Levante – Barcelona de la jornada 5 de la Liga.
Levante – Barcelona, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Ahora mismo el Barcelona es el líder de la clasificación de la Liga con 12 puntos, pero todavía tienen que jugar hoy contra el Levante en la jornada 5 de la Liga. Los azulgranas, por ahora, son los únicos que han conseguido el pleno de victorias y esperan que siga siendo así logrando un nuevo triunfo en el Ciutat de Valencia. Por su parte, los valencianos están en los puestos de mitad de la tabla, habiendo logrado ganar un choque, empatado dos y perdido otro. Pese a ello, el objetivo es dar la sorpresa frente al vigente campeón.
Raphinha y Fermín López
Sin ningún tipo de dudas ni riesgos a equivocarnos, los dos futbolistas más destacados del Barça esta temporada han sido Raphinha y Fermín López. Sin la llegada de Julián Álvarez, los de Hansi Flick se han tenido que reinventar ante las salidas de Ferran Torres y Robert Lewandowski, por lo que la incógnita del gol estaba ahí. Con Gabriel Jesús adaptándose, al final han sido Raphinha y Fermín López son los que han tirado del carro en ataque estando más acertados de cara a portería, por lo que todavía se espera que Lamine Yamal dé ese pasito al frente para también ser determinante.
Partidazo en el Ciutat de Valencia
¡¡Buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Levante – Barcelona correspondiente a la jornada 5 de la Liga. El Ciutat de Valencia acoge este duelo entre dos clubes azulgranas que lucharán por sumar tres puntos de oro, aunque es sabido por todos que los objetivos de cada equipo son bien diferentes. Los granotas quieren dar la sorpresa para ir sumando y cerrar la permanencia lo antes posible y los culés para mantener el pleno.
Julián Álvarez
Fue el gran deseo del conjunto azulgrana durante el verano y ahora el Barcelona recula con Julián Álvarez, ya que Deco asegura que no le pidieron que dijera que se quería ir.
Lamine Yamal
Hace unos días conocíamos la lista de los candidatos a ganar el Balón de Oro y el Barça ya ha iniciado la campaña por Lamine Yamal.
A qué hora empieza el partido del Barcelona
El Levante – Barcelona fue programado en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias, así que no queda mucho para que ruede el balón en el Ciutat de Valencia.
El Camp Nou
El feudo azulgrana sigue en obras, pero hace unos días se hizo viral la cascada que había en el Camp Nou en la zona de prensa.
Alineación del Levante
El conjunto local también ha anunciado el once con el que saltará al verde del Ciutat de Valencia. Esta es la alineación oficial del Levante contra el Barcelona hoy: Ryan; Toljan, Mandi, Dela, Manu Sánchez; Sotelo, Olasagasti, Requena; Víctor García, Brugué y Ratkovic.
Alineación del Barcelona
Y aquí tenemos ya el once elegido por Hansi Flick para buscar el cinco de cinco en la Liga. Esta es la alineación oficial del Barcelona contra el Levante: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Pedri, Rodri, Fermín López; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha.
Cláusulas abusivas
Estos días se ha hablado bastante de las cláusulas abusivas y recordamos que en Barcelona se quejaban de los 500 millones de Julián Álvarez, pero el Barça le ha puesto una de 150 kilos a un jugador que sólo lleva 4 minutos en Primera.
Protestas independentistas
Ultras del Barcelona se han movilizado para reclamar que se oficialice la selección catalana.
Dónde ver por TV el Levante – Barcelona
Este emocionante Levante – Barcelona se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Movistar la Liga, así que en OKDIARIO encontrarás la narración gratis en vivo online y en streaming de todo lo que suceda en el Ciutat de Valencia.
Hansi Flick
El entrenador del Barcelona atendió a los medios en la rueda de prensa previa al Levante – Barcelona y se mostró muy ambicioso con los títulos que quiere ganar esta temporada. Las declaraciones de Hansi Flick.
Todo preparado
Ya está todo listo en el Ciutat de Valencia para este partido de la jornada 5 de la Liga y en breves momentos conoceremos las alineaciones del Levante y del Barcelona.
La previa
Aprovechamos que no queda nada para que ruede el balón para ofrecerles la mejor previa del Levante – Barcelona.