Levante – Barcelona, en directo | Sigue en vivo online el resultado y la última hora del partido de la Liga hoy

El Barcelona visita el Ciutat de Valencia para enfrentarse al Levante y buscar una victoria para continuar con su pleno de victorias y, de paso, seguir liderando la clasificación en solitario, ya que los de Hansi Flick serían los únicos que podrían presumir de ser los únicos que hayan vencido en todos los choques que ha disputado en lo que llevamos de campeonato. Veremos si hoy son capaces de llevarse los tres puntos de Orriols o sufren su primer pinchazo. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Levante – Barcelona de la jornada 5 de la Liga.

Levante – Barcelona, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Ahora mismo el Barcelona es el líder de la clasificación de la Liga con 12 puntos, pero todavía tienen que jugar hoy contra el Levante en la jornada 5 de la Liga. Los azulgranas, por ahora, son los únicos que han conseguido el pleno de victorias y esperan que siga siendo así logrando un nuevo triunfo en el Ciutat de Valencia. Por su parte, los valencianos están en los puestos de mitad de la tabla, habiendo logrado ganar un choque, empatado dos y perdido otro. Pese a ello, el objetivo es dar la sorpresa frente al vigente campeón.

Raphinha y Fermín López

Sin ningún tipo de dudas ni riesgos a equivocarnos, los dos futbolistas más destacados del Barça esta temporada han sido Raphinha y Fermín López. Sin la llegada de Julián Álvarez, los de Hansi Flick se han tenido que reinventar ante las salidas de Ferran Torres y Robert Lewandowski, por lo que la incógnita del gol estaba ahí. Con Gabriel Jesús adaptándose, al final han sido Raphinha y Fermín López son los que han tirado del carro en ataque estando más acertados de cara a portería, por lo que todavía se espera que Lamine Yamal dé ese pasito al frente para también ser determinante.

Partidazo en el Ciutat de Valencia

¡¡Buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Levante – Barcelona correspondiente a la jornada 5 de la Liga. El Ciutat de Valencia acoge este duelo entre dos clubes azulgranas que lucharán por sumar tres puntos de oro, aunque es sabido por todos que los objetivos de cada equipo son bien diferentes. Los granotas quieren dar la sorpresa para ir sumando y cerrar la permanencia lo antes posible y los culés para mantener el pleno.