Bruno Fernandes pide unidad en plena tormenta por Cristiano: «La selección es una sola»

Bruno Fernandes ha roto su silencio sobre el caso Cristiano. El mediocentro confirma que ha hablado con el delantero después de que abandonara la concentración de Portugal, algo que ha generado una gran polémica con Jorge Jesus. En la rueda de prensa previa al partido frente a Noruega, explica que es importante que esta situación no rompa al equipo: «Pido que el país no se divida, que no tome partido, que viva todo esto como un todo y que respete y acepte a todas las partes».

El jugador del Manchester United considera que la plantilla no puede perder el foco de la competición, aunque reconoce la figura del ex del Real Madrid: «Cris siempre será el mayor icono de nuestra selección y del fútbol mundial, y se merece el respeto de todos los portugueses, independientemente de a quién le guste más o menos».

Los lusos han tenido diferentes reacciones, aunque se ha mostrado un gran apoyo a Ronaldo. De hecho, se colocaron varios carteles críticos con las decisiones del entrenador. Fernandes piensa que se debe enterrar el hacha de guerra: «Creo que lo más importante ahora es dejar de crear divisiones; la selección es una sola y siempre seguirá siéndolo, independientemente de todos los ruidos que puedan venir de fuera».

La gestión es clave en tiempos de crisis. En ese sentido, el centrocampista tiene claro que este tema debe tratarse de forma privada, sin hacer ningún espectáculo: «Creo que todas las casas deben resolver sus asuntos a puerta cerrada».

Portugal se enfrentará a Noruega sin Cristiano

El equipo juega este domingo en un partido determinante en la fase de grupos de la Liga de Naciones. Un empate garantizaría la presencia en los cuartos de final, por lo que estarían un paso más cerca de revalidar el título. Mientras tanto, el ex del Real Madrid sigue esperando para resolver su situación con el seleccionador.