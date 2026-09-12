El Barça pone una cláusula de 150 millones a un jugador con 4 minutos en Primera tras criticar que la de Julián era abusiva

El FC Barcelona apenas ha esperado a los días posteriores al final del mercado de fichajes para contradecirse en sus críticas a la cláusula de rescisión de Julián Álvarez. El club blaugrana consideraba abusiva la tasación del Atlético de Madrid del delantero argentino, al que finalmente no pudo incorporar este verano. Semanas después de esta confrontación, el Barça se ha desdicho, multiplicando por diez la cláusula de rescisión del delantero Hamza Abdelkarim: de 15 a 150 millones de euros.

El delantero egipcio se incorporó a la disciplina culé de manera permanente este verano, tras jugar como cedido la segunda mitad de la pasada temporada en el filial y el Juvenil A. El Barcelona pagó un millón y medio al Al-Ahly para hacerse con los servicios del ‘9’. Después de acudir al Mundial con la selección de Egipto, Abdelkarim dejó una buena impresión en la pretemporada a las órdenes de Hansi Flick. Pese a su irrupción y a la ausencia de la figura de un delantero centro clásico en el primer equipo, apenas ha disputado cuatro minutos en el inicio del curso.

El interés de otros clubes y el prometedor futuro que en Can Barça ven al delantero egipcio han propiciado su renovación hasta 2030, sólo unos meses después de su fichaje. La revisión de su contrato viene acompañada de una mejora salarial y de una astronómica subida de su cláusula de rescisión. El ‘precio’ de Hamza Abdelkarim se ha multiplicado por 10, al pasar de 15 a 150 millones de euros sin apenas bagaje en el fútbol europeo.

Abdelkarim y otros ejemplos de la ‘hipocresía’ culé

Esta notable subida en la cláusula de rescisión de un futbolista con sólo cuatro minutos en Primera División contrasta con las feroces críticas del entorno culé al Atlético de Madrid. Desde Barcelona, en su frustrado intento de incorporar a Julián Álvarez en el último mercado de fichajes, consideraron abusiva la cláusula de 500 millones de euros del argentino. Una estrategia que ellos mismos emplean en las tasaciones de futbolistas como Lamine Yamal, Pedri, Raphinha, Balde, Gavi o Fermín.

A este grupo se suma ahora Hamza Abdelkarim, que con 150 kilos de cláusula se sitúa muy por encima de su actual valor de mercado. Cualquier equipo que pretenda incorporar al joven delantero egipcio deberá negociar con el FC Barcelona, como trató de hacer el Barça con el Atlético de Madrid y, tras rechazar los rojiblancos sus ofertas, apelaron a la voluntad de La Araña de vestirse de blaugrana.

Ahora, en caso de que ex ‘9’ del Al-Ahly desee abandonar Can Barça en próximos mercados de fichajes, la preferencia del jugador deberá estar alineada con los intereses económicos del club blaugrana. Una dinámica habitual en el mercado de fichajes que desde Barcelona criticaron de forma continua tras no alcanzar un acuerdo con el Atlético para fichar a Julián Álvarez. La notable subida de la cláusula de rescisión de Hamza Abdelkarim tras su renovación vuelve a poner de relieve la hipocresía blaugrana en este tema.