Flick elige a Lamine Yamal por delante de Rodri en el Balón de Oro: «Creo que se lo merece»

El FC Barcelona ha montado otra fiesta de goles en el Camp Nou. El equipo ha ganado 5-1 al Feyenoord en su primer partido de Champions. Hansi Flick se mostró muy satisfecho en rueda de prensa, aunque no dudó en mojarse respecto al Balón de Oro. Lamine Yamal y Rodri son dos de los favoritos para llevarse el reconocimiento. El alemán piensa que el extremo debería ganarlo: «Es especial. Nadie tiene esto como él. Creo que se lo merece. Creo que se lo merece».

Las declaraciones del entrenador no dejan lugar a dudas. Sin embargo, teniendo en cuenta el rendimiento de ambos jugadores en el Mundial, el ex del City debería estar por delante, ya que fue nombrado MVP de la competición. Sin embargo, el técnico no puede ocultar su admiración por el canterano culé: «Para mí, es un jugador extraordinario. Puedes verlo en cada partido».

El equipo blaugrana está siendo una apisonadora en el inicio de la temporada, con 15 goles en los últimos tres partidos. Flick destaca la mentalidad de la plantilla antes de medirse al Feyenoord: «Jugamos en Valencia, el siguiente entrenamiento fue uno de los mejores que he visto en mi vida. Esto es lo que necesitamos. Esta es la actitud, la mentalidad que necesitamos en cada entrenamiento y puedo verlo en este momento».

La variedad de tantos también es una buena noticia para el vestuario, ya que todas las estrellas y fichajes están teniendo sus momentos destacados. El entrenador agradece la ambición de sus jugadores: «Esta es una gran situación porque esta intensidad que tenemos es la que necesitamos. Para nuestra filosofía, es lo más importante, la intensidad. También cómo presionamos y, por supuesto, como equipo. Y esto es lo más positivo que veo, que todos están incluidos».

Flick se mantiene cauto con ‘la sexta’

El alemán sabe que la afición culé tiene la Champions entre ceja y ceja. Estos últimos años han sido muy esperanzadores para el equipo, pero no han conseguido llegar a la final. El técnico señala que tienen el nivel suficiente para cumplir con el objetivo: «Estamos al principio de la temporada y sé, y vosotros también lo sabéis, que hay un largo, largo camino hasta el final. Creo que podemos hacerlo».