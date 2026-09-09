El Feyenoord reclamó un penalti de Cubarsí con el 1-0 en el marcador que el árbitro y el VAR ignoraron

El Barcelona superaba con facilidad al Feyenoord en la primera parte gracias a sendos golazos de Raphinha y Adeyemi que le permitieron encarrilar el choque en poco más de 20 minutos. Sin embargo, el resultado pudo ser bien distinto, puesto que el conjunto holandés reclamó un penalti sobre Hadj Moussa, que trató de irse entre Cubarsí y Cancelo. Ninguno de los defensas del Barça tocó el balón y el central llegó a contactar con él abajo, impidiéndole el paso. El delantero cayó, pero ni el árbitro ni desde el VAR consideraron que era punible.

La jugada, polémica, llegó justo antes de la jugada del segundo gol del Barcelona. Finalmente, el conjunto catalán goleó al Feyenoord por 5-1, pero esta acción de Cubarsí y Cancelo con Moussa llegó cuando el marcador era de 1-0. Y además, fue exactamente antes del segundo gol, obra de Adeyemi, por lo que si se hubiera pitado la pena máxima a favor del Feyenoord, ese tanto culé no hubiera llegado.

La acción, polémica, no se puede utilizar para dudar de la victoria del Barcelona. Los de Flick golearon con mucha facilidad al Feyenoord en el Camp Nou. Fue el tercer partido consecutivo en el que los culés marcaron cinco goles: ante Rayo Vallecano, Valencia y ahora Feyenoord. 15 goles en tres encuentros.

Tras esos mencionados goles de Raphinha y Adeyemi, el Barcelona completó la goleada con otro gol del brasileño, uno de Lamine Yamal de falta directa y un quinto de Gabriel Jesus, el primero en su nueva etapa como culé. Steijn, por su parte, marcó para el Feyenoord el gol para el conjunto neerlandés.