Cómo va el Barcelona – Feyenoord en directo ahora | Resultado, goles, estadísticas y dónde ver el partido de la Champions League en vivo online gratis y en streaming en tiempo real (2-0)

El FC Barcelona ya está listo para enfrentarse a su primera prueba en la UEFA Champions League. La competición europea ya está de vuelta y los culés tendrán que enfrentarse al Feyenoord Rotterdam en casa. Los de Hansi Flick llegan con la moral por las nubes, invictos en la Liga y después de marcar 10 goles en los últimos dos partidos. El partido comenzará a las este miercoles 9 de septiembre a las 18:45 horas (17:45 en las Islas Canarias).

Las sensaciones de los blaugranas están siendo muy positivas en el inicio de la temporada, especialmente a nivel ofensivo. El club tiene la clasificación en el top ocho entre ceja y ceja, ya que supone el pase a los octavos de final de forma directa. Para aumentar al máximo las posibilidades, los jugadores deberán tener en cuenta la diferencia de goles.

Hansi Flick quiere aprovechar el factor de local en su primer partido de Europa. El resto de rivales del Barcelona son el Galatasaray, el PSG, el Aston villa, el Sabah FK, el Manchester City, el Sporting de Portugal y el Como. En principio, la idea de acabar en la zona puntera parece bastante asequible, pero todo podría complicarse con un susto ante el conjunto neerlandés.