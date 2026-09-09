Cómo va el Barcelona – Feyenoord en directo ahora | Resultado, goles, estadísticas y dónde ver el partido de la Champions League en vivo online gratis y en streaming en tiempo real (2-0)
Los de Hansi Flick quieren imponerse en su primer partido en Europa
La diferencia de goles será importante de cara a la clasificación del top ocho
Los bandazos de Hansi Flick con los árbitros
El FC Barcelona ya está listo para enfrentarse a su primera prueba en la UEFA Champions League. La competición europea ya está de vuelta y los culés tendrán que enfrentarse al Feyenoord Rotterdam en casa. Los de Hansi Flick llegan con la moral por las nubes, invictos en la Liga y después de marcar 10 goles en los últimos dos partidos. El partido comenzará a las este miercoles 9 de septiembre a las 18:45 horas (17:45 en las Islas Canarias).
Las sensaciones de los blaugranas están siendo muy positivas en el inicio de la temporada, especialmente a nivel ofensivo. El club tiene la clasificación en el top ocho entre ceja y ceja, ya que supone el pase a los octavos de final de forma directa. Para aumentar al máximo las posibilidades, los jugadores deberán tener en cuenta la diferencia de goles.
Hansi Flick quiere aprovechar el factor de local en su primer partido de Europa. El resto de rivales del Barcelona son el Galatasaray, el PSG, el Aston villa, el Sabah FK, el Manchester City, el Sporting de Portugal y el Como. En principio, la idea de acabar en la zona puntera parece bastante asequible, pero todo podría complicarse con un susto ante el conjunto neerlandés.
Minuto 64
Cambios en el Barcelona: salen Pedri y Adeyemi y entran Marc Bernal y Gordon
Hansi Flick quiere una respuesta del equipo, ya que el Feyenoord se ha animado después del gol anulado.
Minuto 60
¡La polémica está servida!, ¡El VAR anula un gol del Feyenoord por un dudoso fuera de juego!
La respuesta del equipo holandés fue inmediata con un gol de Nacho Ferri. Sin embargo, el VAR anuló el tanto, aunque aún no han mostrado ninguna imagen que deje clara la decisión.
Minuto 57
¡Goooooool de Raphina! ¡La magia de Pedri aparece!
El brasileño no perdona absolutamente nada. Gran pase de Pedri que deja a su compañero en una buena posición, el delantero firma un gran doblete y demuestra que puede jugar como ariete.
Barcelona 3-0 Feyenoord
Minuto 55
Gol anulado al Feyenoord
Nacho Ferri se quedó solo tras un pase al hueco, pero el jugador estaba claramente adelantado.
Minuto 53
Amarilla a Dani Olmo por cortar una contra
El Barcelona sabe que no puede permitirle una opción clara al rival, aunque el español sufre las consecuencias y tendrá que andarse con cuidado de ahora en adelante.
Minuto 49
Muy cerca Adeyemi de repetir su gol
El alemán volvió a probarse desde fuera del área, con un remate calcado al de su primer tanto. Sin embargo, no consiguió dirigirlo a puerta en esta ocasión, aunque salió muy cerca del palo.
Minuto 46
¡Arranca la segunda mitad en el Camp Nou!
El Feyenoord intenta proponer algo de juego, aunque el Barcelona se adueña de la posesión. Calientan Gabriel Jesus, Gordon y Bernal junto a Fermín.
Descanso
Los jugadores vuelven al terreno de juego, ¡Fermín ya calienta en la banda!
Todo listo para que vuelva la acción al Camp Nou. La lluvia intensa ya se ha frenado. Hansi Flick no hace cambios por el momento.
Descanso
¿Quién está siendo el jugador más destacado del partido?
El encuentro tiene varios nombres propios después de la primera parte. En el Barcelona es imposible no nombrar a Raphina y Adeyemi después de dos grandes tantos, aunque Pedri y Rodri están siendo el timón del equipo en el centro del campo. Por parte del Feyenoord, Moussa se está convirtiendo en la gran sorpresa del partido.
Descanso
El Barcelona aún no ha cerrado el encuentro al 100%
Los de Hansi Flick mantienen las buenas sensaciones en ataque, pero el 2-0 aún deja vivo a los holandeses. Además, el Feyenoord ha tenido algunas ocasiones claras en los últimos minutos de la primera parte.
Minuto 45
El Barcelona cierra la primera parte atacando
Lamine Yamal se queda muy cerca del tercer gol tras un regate dentro del área que le habría dejado completamente solo. Los jugadores se dirigen a vestuarios para tomarse un merecido descanso. El Feyenoord no se marcha con los mejores ánimos después de que el árbitro no haya señalado el penalti sobre Moussa.
Minuto 40
El partido comienza a romperse
El conjunto neerlandés empieza a mejorar sus sensaciones con balón. Muy incisivo Moussa que ha tenido varias acciones destacadas, entre ellas un regate dentro del área que podía haberse señalado como penalti.
Minuto 37
Minuto loco en el Camp Nou
Locura en Barcelona, acción clarísima de Moussa que sacó un gran remate, aunque Joan García apareció. En la siguiente acción, Cancelo estrelló el balón en el palo.
Minuto 35
¡Posible penalti sobre Lamine Yamal!
El extremo firmó un gran regate para entrar en el área y recibió un ligero agarrón. El árbitro considera que no hay nada.
Minuto 30
Gran contra del Barcelona que termina con una falta en la frontal del área
Raphina consiguió avanzar varios metros tras una buena salida de balón. Lamine Yamal recibió el balón después del tiro libre y probó suerte con un disparo lejano que salió ligeramente desviado.
Minuto 27
La filosofía de Flick en las primeras partes también se impone en Europa
Una de las marcas personales del entrenador es empezar con todo en la primera parte. El equipo demuestra que también puede conseguirlo en Champions.
Minuto 24
El Feyenoord intenta responder pero el Barcelona mantiene el ritmo
Los de Flick no tienen pensado frenar la velocidad del juego, ya que los goles anotados son claves para la clasificación en el top ocho. Vanhoutte recibe la tarjeta amarilla tras un agarrón a Dani Olmo.
Minuto 21
¡Gooooolazo de Karim Adeyemi!, el alemán responde a la titularidad
El extremo se saca un remate perfecto desde la frontal del área, golazo del ex del Dortmund que le pone el listón muy alto a Gordon.
Barcelona 2-0 Feyenoord
Minuto 17
El Barcelona está muy pendiente de la presión tras pérdida
Los de Hansi Flick han detectado que sus rivales dependen de las contras rápidas para atacar, aunque por el momento la defensa lo está solventando sin problema.
Minuto 15
Primera oportunidad para el Feyenoord, buena jugada de Hadj Moussa
El argelino consiguió driblar en el área y probar suerte con el disparo, pero Christensen despejó el balón.
Minuto 11
El Feyenoord trata de sobrevivir a la avalancha culé
La táctica ha pasado a un segundo plano para el conjunto neerlandés. El objetivo del equipo visitante es muy claro. Que pasen los minutos y mantener el 1-0. Raphina tiene otra opción dentro del área, aunque la defensa consigue rechazar el golpeo.
Minuto 8
Remate de Dani Olmo desde fuera del área
El español probó suerte con un balón suelto después de un intento de regate de Lamine Yamal, pero el balón salió muy centrado.
Minuto 6
Flick no quiere que el equipo suelte el acelerador
El Barcelona mantiene la presión y sigue dominando el equipo neerlandés, que está tratando de ponerle una pausa al encuentro.
Minuto 2
¡El Barcelona sigue en modo apisonadora!, ¡Gooool de Raphina en el minuto dos!
El brasileño no perdonó en su primera acción en el área. El delantero recortó y eliminó a dos defensas, lo que le permitió definir a placer para romper el 0-0 en el marcador.
FC Barcelona 1-0 Feyenoord
Minuto 1
¡Comienza el partido!, el Barcelona sale con todo y provoca el primer corner
El equipo de Hansi Flick quiere empezar con todo desde el principio. Los blaugranas no consiguen aprovechar el saque de esquina con un centro que se quedó corto.
Minuto de silencio en el Camp Nou: diluvia en el campo, incluso en el palco
Las obras del estadio aún no están terminadas al 100%. De hecho, Laporta ha tenido que sacar el paraguas para no mojarse.
Los jugadores saltan al terreno de juego y suena el himno de la Champions
Los culés reciben a los suyos en el Camp Nou. El campo parece estar en perfectas condiciones para el primer partido en Europa.
¿Quién fue el máximo goleador del FC Barcelona la temporada pasada?
Lamine Yamal y Raphina son los nombres más sonados cuando se habla de anotación. Sin embargo, en la edición pasada, el máximo goleador del FC Barcelona en Champions fue Fermín López, que marcó seis tantos.
15 minutos para el inicio del encuentro
Todo listo para el inicio de la acción en Barcelona, los entrenadores aprovechan los últimos momentos antes de que sus jugadores salgan al terreno de juego.
El sueño de la sexta arranca de nuevo
El conjunto blaugrana lleva varios años muy cerca de llegar a la final de la Champions, aunque aún no han podido alcanzar el objetivo. El primer asalto será frente al Feyenoord y empezar con buen pie es clave. La última Orejona que levantó el Barcelona fue en el 2015, con famoso tridente de la MSN.
Los jugadores calientan en el Camp Nou
Ambos equipos comienzan a probarse con balón. Ambiente ideal en Barcelona para el primer encuentro de Champions.
Raphina repite como nueve
El brasileño está ofreciendo un gran rendimiento como falso punta, aunque su compatriota Gabriel Jesús podría ocupar esa demarcación de forma fija. Por el momento, Flick mantiene el tridente con Adeyemi en el extremo izquierdo.
¿Cuáles son los jugadores más peligrosos del Feyenoord Rotterdam?
El equipo visitante no viene a pasearse al Camp Nou. La defensa culé tendrá quee estar muy pendiente de Gjivai Zechiël, que ha marcado cuatro goles esta temporada.
Decisiones llamativas: Adeyemi, Olmo y Rodri por delante de Gordon, Fermín y Bernal
El entrenador repite la decisión que tomó en Valencia. Parece que el extremo alemán le está gustando más a Flick, aunque se espera que Gordon tenga minutos desde el banquillo. Por su parte, Olmo vuelve a ganarle a Fermín en la pelea por estar en el once inicial. Rodri ya fue titular en el último partido y aparece de nuevo por delante de Bernal.
Banquillo con nombres muy destacados
Flick ha configurado la plantilla a su gusto. Los cambios podrían ser clave en caso de que el encuentro se complicase más de lo previsto. Estos son los jugadores que estarán disponibles para salir al terreno de juego: Abdelkarim, Alejandro Balde, Marc Bernal, Xavi Espart, Farinas, Fermín, Gabriel Jesus, Gavi, Anthony Gordon, Livakovic, Gerard Martín y Szczesny.
Esta es la alineación oficial del FC Barcelona: Rodri titular en el primer partido de Champions
Este es el once de Hansi Flick para medirse ante el Feyenoord: Joan García, Cancelo, Christensen, Cubarsí, Koundé, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Karim Adeyemi y Raphina.
Los árbitros podrían poner en aprietos a Hansi Flick
El entrenador ha lanzado un mensaje muy claro respecto a su postura con los colegiados. El alemán quiere que el equipo respete las decisiones del trencilla y del VAR, aunque su opinión podría cambiar si la polémica se desata en el campo.
El Barcelona quiere imponerse en su primer duelo en Europa
Los de Hansi Flick vienen pisando el acelerador. El equipo está mostrando un rendimiento ofensivo sublime y por el momento se encuentran invictos. El Feyenoord llega al Camp Nou con la idea de arruinar la fiesta culé.
Minuto 70
Más cambios por parte de Flick: el Camp Nou aplaude a Raphina y Fermín entra al campo