El Feyenoord pone a prueba la felicidad culé

El FC Barcelona debuta este miércoles en la Champions League 2026-27 ante el Feyenoord en el horario adelantado (18:45 horas), en el Camp Nou. Los neerlandeses miden la felicidad de un equipo culé que llega invicto a este estreno tras cuatro jornadas de Liga en las que no ha perdido ni empatado ningún partido. Los de Flick arrancan la mejor competición europea con el sueño de estar en la final del Metropolitano el 5 de junio de 2027.

Tras ganar casi todo a nivel nacional en sus dos primeras aventuras, el técnico alemán es consciente de que en el club, la afición y el entorno se desea dar un paso más; conquistar la Champions. Y ello empieza por ganar al Feyenoord, muy fuerte en la Eredivisie neerlandesa pero más flojo a primer nivel europeo, y evitar cualquier tipo de sorpresa.

El Barça afronta el estreno continental después de un inicio de temporada inmaculado, con cuatro victorias para liderar la Liga y un contundente 0-5 en Mestalla ante el Valencia en su último compromiso. El equipo ha encontrado además nuevos argumentos con los fichajes de Rodri, Anthony Gordon y Karim Adeyemi, mientras que Lamine Yamal llega como uno de los grandes reclamos de una Champions en la que pretende dar otro paso adelante.

De hecho, al internacional español le faltan únicamente dos goles para igualar los 13 que marcó Kylian Mbappé antes de cumplir los 21 años, récord de tantos en la competición para un jugador de 20 años o menos. Lamine, que acaba de asumir también un papel de mayor responsabilidad en el vestuario, como quinto capitán, ha señalado precisamente la Champions como su gran objetivo de la temporada y empezar en casa, ante un rival sobre el papel inferior, debe aprovecharlo.

El conjunto azulgrana, que disputa por 31ª vez la fase principal de la máxima competición continental, tiene además un historial reciente especialmente productivo en esta nueva Fase Liga. Ha marcado 50 goles en las dos ediciones disputadas desde su implantación en la temporada 2024/25, ocho más que cualquier otro equipo, aunque arrastra una asignatura pendiente en defensa: lleva 15 partidos consecutivos de Champions sin mantener la portería a cero.

El objetivo es evitar que el Feyenoord pueda aprovechar esa circunstancia. El conjunto neerlandés vuelve a la Champions después de acabar segundo en la Eredivisie la pasada temporada y afronta su octava participación en la máxima competición continental, la tercera en las últimas cuatro temporadas. En su anterior presencia, en 2024/25, alcanzó por primera vez los octavos de final, donde fue eliminado por el Inter.

El Feyenoord, que terminó 29º en la fase liga de la Europa League 2025/26 y no logró acceder a las eliminatorias, llega ahora con Giovanni van Bronckhorst como nuevo entrenador. El técnico neerlandés regresa al club después de una primera etapa en la que conquistó la Eredivisie y dos Copas de los Países Bajos, y lo hace además con un vínculo especial con el Barça, donde jugó entre 2003 y 2007 y conquistó la Champions de 2006.

Van Bronckhorst tendrá como uno de sus referentes al centrocampista Luciano Valente, fichado del Groningen en el verano de 2025 y ya internacional con Holanda, que fue uno de los jugadores más productivos del Feyenoord la pasada temporada. El joven lateral Givairo Read, por su parte, será otra de las amenazas desde la banda, mientras que el delantero español Nacho Ferri es una de las novedades del conjunto de Róterdam.

Los precedentes, en cualquier caso, sonríen claramente al Barcelona. Ambos equipos solo se han enfrentado una vez, en la segunda ronda de la Copa de Europa 1974/75, con empate sin goles en Róterdam y victoria azulgrana por 3-0 en el Camp Nou gracias a un hat-trick de Carles Rexach. El Barça solo ha perdido dos de sus 18 partidos ante equipos neerlandeses y permanece invicto en casa frente a rivales de la Eredivisie, con seis victorias y tres empates.

El Feyenoord, por contra, ha perdido ocho de sus últimos 11 partidos ante equipos españoles y acumula 11 encuentros europeos como visitante sin ganar, con dos empates y nueve derrotas. Además, el equipo neerlandés solo se ha quedado sin marcar en dos de sus últimos 15 partidos de la fase de grupos o fase liga de la Champions, un dato que invita a pensar en un estreno con alternativas para ambos ataques.

El Barça afrontará el encuentro con las bajas de Frenkie de Jong, por lesión de rodilla, y Roony Bardghji, que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, además del sancionado Eric Garcia, expulsado en el último duelo europeo del curso pasado contra el Atlético de Madrid. El Feyenoord, por su parte, no podrá contar con Bos, Moder, Nieuwkoop y Smal, mientras que Hadj Moussa es duda.

El encuentro supondrá, por tanto, el primer examen europeo de un Barça que pretende convertir su buen inicio en el impulso definitivo para volver a pelear por la corona continental, once años después de su último título. El primer paso será superar a un Feyenoord que llega al Camp Nou dispuesto a no limitarse a ejercer de invitado de piedra en una tarde que se prevé pasada por agua.