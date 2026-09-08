Alineación posible del Barcelona contra el Feyenoord en la Champions: Rodri repetirá titularidad

Hansi Flick apostará por dar continuidad al bloque que goleó al Valencia en el último partido. El técnico azulgrana parece haber encontrado su once tipo en este inicio de temporada. Y para enfrentarse al Feyenoord en su estreno en la Champions League en la presente temporada, el Barcelona formará con una alineación liderada por Lamine Yamal y Raphinha en punta y Rodri en el centro del campo, que repetirá titularidad, mientras Koundé entrará por Eric.

En la portería no hay dudas, Joan García se situará bajo los palos. El guardameta culé es un fijo inamovible y un seguro de vida para el cuadro que dirige Hansi Flick. Por delante, una línea de cuatro defenderá la portería del meta catalán. En el costado derecho, Koundé ocupará la baja de Eric García, que está sancionado para este partido, con Pau Cubarsí y Gerard Martín en el eje de la zaga y el joven Xavi Espart en el lateral izquierdo.

Por delante, todo seguirá igual que contra el Valencia. El entrenador alemán repetirá el centro del campo que tan buenos resultados le dio en Mestalla, con Rodri como titular por segundo partido consecutivo. Junto a él estarán Fermín López y Pedri, dos piezas indiscutibles para Flick en esa zona del campo. En punta estará el trío formado por Anthony Gordon en una banda, Lamine en la otra y Raphinha como 9.

Con esta alineación, el Barcelona buscará estrenarse en la Champions League sumando los primeros tres puntos delante de su gente. Flick reconoció en sala de prensa que está muy contento con el juego del equipo, pero ahora llega la hora de la verdad, llega la Champions, donde están los mejores equipos de Europa. El Feyenoord no se lo pondrá fácil al conjunto azulgrana, pero los catalanes intentarán prolongar su racha de victorias en este inicio de temporada.

Alineación del Barcelona contra el Feyenoord

Esta es la alineación probable del Barcelona para la Champions: Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine, Gordon y Raphinha.