Eric García se desvía el tabique nasal tras un cabezazo fortuito con Rodri

Eric García tuvo que ser sustituido en Mestalla después de desviarse el tabique nasal tras un cabezazo desafortunado con Rodri. Una acción en la que el defensa no pudo ser jugando y se marchó al túnel de vestuarios cuando el Barcelona ganaba 2-0 al Valencia y que enciende las alarmas de una posible fractura.

El lateral tenía un partido plácido. Sin apenas trabajo defensivo y con los de Hansi Flick dominando en el juego y en el marcador tras los goles de Lamine Yamal y Fermín, fue cuando llevó la acción en la que Eric acabó siendo el gran perjudicado. En el minuto 24 de partido, cuando el Barcelona botaba un córner, Rodri le dio un cabezazo fortuito al intentar marcharse de su marca sin darse cuenta de que justo detrás tenía a su compañero. Un golpe directo a la nariz que le hizo irse al suelo.

Fue entonces cuando el propio Rodri avisó a las asistencias médicas para que fueran a atender a Eric García y, después de realizar las primeras exploraciones, tuvo que salir del campo y dar entrada a Koundé. Un golpe que podría ocasionar que volviera a tener que usar la máscara que usó la temporada pasada durante varios meses después de una fractura en la nariz. Ocurrió en noviembre de 2025 ante el Brujas cuando se llevó otro cabezazo involuntario de un rival en un balón aéreo.

El golpe le provocó una fuerte hemorragia y tuvo que utilizar una protección de fibra de carbono para proteger la zona. Aunque aún se desconoce si hay fractura, sin duda Eric García se ha llevado otro susto, esta vez de un compañero de equipo, protagonizando la única mala noticia para el Barcelona en la primera parte ante un Valencia que no le hizo trabajar al lateral hasta que abandonó el césped.