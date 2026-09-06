Valencia – Barcelona, en directo hoy: a qué hora juegan, dónde ver online gratis y última hora del partido de Liga en vivo
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Valencia - Barcelona de la Liga
Mestalla acoge este partidazo Valencia - Barcelona de la jornada 4 de la Liga
El Valencia y el Barcelona se van a enfrentar en Mestalla en un partido muy importante para ambos. Los locales son conscientes de que necesitan ganar para salir de los puestos de descenso y tratar así de dejar atrás la mala dinámica que siguen atravesando. Por su parte, los de Hansi Flick tienen en su mano, con un empate o un triunfo, ponerse como líderes en solitario de la clasificación y seguro que será un chute de motivación para todos los jugadores culés. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de lo que suceda en el Valencia – Barcelona de la jornada 4 de la Liga.
Valencia – Barcelona, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Antes de que empiece el partido el Barcelona es el líder de la clasificación de la Liga, aunque eso sí, estaría empatados a puntos con el Real Madrid y con el Betis. Todos tendrían 9 unidades en su casillero, pero si los azulgranas consiguen ganar hoy en Mestalla frente al Valencia seguirán en lo más alto de la tabla, pero en solitario y con pleno de victorias, siendo el único que podría presumir de ello. Por su parte, el conjunto che que dirige Corberán está en puestos de descenso y su objetivo es dar la sorpresa hoy para abandonar la zona roja.
Lamine Yamal
Una de las grandes incógnitas de la tarde es el estado de Lamine Yamal. El internacional español no estuvo presente en la última sesión del Barcelona antes de viajar a Valencia, pero aún así entró en la lista de convocados. Habrá que ver cómo está el campeón del mundo con España para ver si es capaz de afrontar el choque de una manera normal siendo titular o si Hansi Flick prefiere dosificar sus minutos y dejarle en el banquillo y sólo darle un rato en el segundo tiempo.
Clásico en Mestalla
¡¡Buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Valencia – Barcelona que corresponde a la jornada 4 de la Liga y que se disputará en Mestalla. El feudo che está listo para animar a sus futbolistas en este duelo tan complicado que tienen por delante. Es cierto que los locales siguen en la línea de los años anteriores, con malos resultados y crispación en las gradas, pero eso no quita que intenten apoyar a los suyos durante este choque ante un Barça que en estos momentos vuelve a parecer invencible.
La previa
Aprovechamos que no queda mucho para que ruede el balón en Mestalla en esta cuarta jornada de la Liga para dejarles la mejor previa del Valencia – Barcelona.
Gabriel Jesús
La gran novedad en la convocatoria del Barcelona es la presencia de Gabriel Jesús, el fichaje del Barcelona, pero el delantero brasileño empezará en el banquillo y estará esperando a ver si tiene minutos o no.
Ferran Torres
El mercado ha cerrado y en el Barcelona no consiguieron firmar a Julián Álvarez, que hubiera sido la guinda al pastel para reemplazar la marcha de Robert Lewandowski o del valencia. Tras su marcha, Ferran Torres ha explicado por qué dejó el Barça.
Raphinha
Hace unos días se vivió uno de los momentos más virales de este año. Una señora confundió a Raphinha con una mujer y le recriminó que no se detuviera a firmar autógrafos y sacarse fotos.
A qué hora empieza el Valencia – Barcelona
Estamos con la cuenta atrás para que empiece este Valencia – Barcelona que fue fijado en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias.
Alineación del Valencia
Y también Corberán ha anunciado el once del conjunto che para intentar dar la sorpresa frente a los azulgranas. Esta es la alineación oficial del Valencia contra el Barcelona hoy: Dimitrievski; Maffeo, Arnau, Pepelu, Diakhaby, Jesús Vázquez; Otorbi, Dieng, Ugrinic; Javi Guerra y Danjuma.
Alineación del Barcelona
Ya tenemos el once de Hansi Flick recién salido del horno. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Valencia: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha.
Hansi Flick
El técnico alemán compareció en rueda de prensa este sábado y analizó la actualidad del conjunto azulgrana y habló sobre el choque frente al Valencia. Las palabras de Hansi Flick.
Lamine Yamal
Estamos esperando a las alineaciones para saber si el de Rocafonda es titular o no, ya que recordamos que ayer Lamine Yamal no entrenó.
Dónde ver por TV el Barcelona hoy
Recordamos que esta jornada 4 de la Liga sólo se podrá ver en exclusiva por Movistar+. Este Valencia – Barcelona se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Movistar la Liga. En la web de OKDIARIO te contaremos gratis en vivo online y en streaming el minuto a minuto de lo que suceda en Mestalla.
¡Bienvenidos!
Aquí estamos otro día más para contarles todo lo que suceda en este partidazo clásico del fútbol de nuestro país. En nada conoceremos las alineaciones del Valencia y del Barcelona.
Dinámicas bien diferentes
Valencia y Barcelona, dos históricos de nuestro fútbol que atraviesan momentos bien diferentes. La inestabilidad reina en el cuadro che, con todas esas críticas a Peter Lim y lo deportivo no acompaña, ya que están en puestos de descenso. Al Barça, por su parte, parece haber dejado atrás esos serios problemas financieros y por ahora llevan pleno de victorias esta campaña.