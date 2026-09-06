Valencia – Barcelona, en directo hoy: a qué hora juegan, dónde ver online gratis y última hora del partido de Liga en vivo

El Valencia y el Barcelona se van a enfrentar en Mestalla en un partido muy importante para ambos. Los locales son conscientes de que necesitan ganar para salir de los puestos de descenso y tratar así de dejar atrás la mala dinámica que siguen atravesando. Por su parte, los de Hansi Flick tienen en su mano, con un empate o un triunfo, ponerse como líderes en solitario de la clasificación y seguro que será un chute de motivación para todos los jugadores culés. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de lo que suceda en el Valencia – Barcelona de la jornada 4 de la Liga.

Valencia – Barcelona, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Antes de que empiece el partido el Barcelona es el líder de la clasificación de la Liga, aunque eso sí, estaría empatados a puntos con el Real Madrid y con el Betis. Todos tendrían 9 unidades en su casillero, pero si los azulgranas consiguen ganar hoy en Mestalla frente al Valencia seguirán en lo más alto de la tabla, pero en solitario y con pleno de victorias, siendo el único que podría presumir de ello. Por su parte, el conjunto che que dirige Corberán está en puestos de descenso y su objetivo es dar la sorpresa hoy para abandonar la zona roja.

Lamine Yamal

Una de las grandes incógnitas de la tarde es el estado de Lamine Yamal. El internacional español no estuvo presente en la última sesión del Barcelona antes de viajar a Valencia, pero aún así entró en la lista de convocados. Habrá que ver cómo está el campeón del mundo con España para ver si es capaz de afrontar el choque de una manera normal siendo titular o si Hansi Flick prefiere dosificar sus minutos y dejarle en el banquillo y sólo darle un rato en el segundo tiempo.

Clásico en Mestalla

¡¡Buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Valencia – Barcelona que corresponde a la jornada 4 de la Liga y que se disputará en Mestalla. El feudo che está listo para animar a sus futbolistas en este duelo tan complicado que tienen por delante. Es cierto que los locales siguen en la línea de los años anteriores, con malos resultados y crispación en las gradas, pero eso no quita que intenten apoyar a los suyos durante este choque ante un Barça que en estos momentos vuelve a parecer invencible.