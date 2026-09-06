Valencia – Barcelona: A por el liderato sin sustos

El Barcelona sabe la importancia de ganar en Mestalla. Los de Hansi Flick se relamieron con la derrota del Real Madrid de Mourinho ante el Betis y, cuatro jornadas después, los vigentes campeones tendrán la oportunidad de ser líderes en solitario. Un objetivo que, después de estar invictos en el campeonato, quieren seguir cumpliendo a rajatabla, ganando a un Valencia que no conoce el triunfo esta temporada.

Y lo hará con una Lamine Yamal que ya ha dado el primer susto de la temporada. Sufre un golpe y eso hace que Flick no quiera correr riesgos con él: «Veremos si juega», dijo en rueda de prensa. Y en este escenario en el que a los culés les sale todo, en el equipo se barajan las rotaciones. En el Camp Nou son conscientes de que la temporada es muy larga y de que han hecho un buen mercado de fichajes, especialmente en la delantera. Y con la Champions a la vuelta de la esquina, tampoco quieren arriesgar.

Adeyemi volverá a tener una oportunidad en el carril diestro con Gordon en la izquierda y Raphinha en punta. Tridente de mucha frescura con Gabriel Jesús como posible baza en la segunda parte para debutar y que Flick vea de lo que es capaz. Y es que contra el Rayo demostraron que artillería hay de sobra. Pero no todos pueden jugar. El mediocampo no se espera que ni Olmo ni Rodri jueguen de inicio. El primero viene de ser titular contra los rayistas y podrá ser turno de Fermín, mientras que el madrileño esperaría de nuevo en el banquillo para seguir sumando minutos y acoplarse a lo que espera Hansi de él.

El equipo sigue el camino correcto. Pleno de victorias, sin sufrir y con el mismo nivel que les hizo ser campeones la pasada temporada. Es más, el alemán presume de buen ambiente: «Estoy muy contento. Están entrenando todos bien. La actitud es importante para así tener un buen ambiente en el equipo. Hasta el momento estoy disfrutando», alegó. Todo ello con el morbo de dar la primera bofetada al Real Madrid supone una motivación extra.

Al otro lado está un Valencia muy necesitado de puntos. Los de Baraja están al borde del descenso sin conocer la victoria y solo un empate. Vienen de perder ante el Betis y Deportivo, por lo que se aferran a la presión de Mestalla para intentar sorprender: «El Barcelona tiene mucho potencial, ha ganado la Liga, pero ha tenido una inversión descomunal, tremenda, en fichajes y tiene unas posibilidades muy grandes. Pero nos centramos en el Valencia y lo que quiere la plantilla es reivindicarse y tener ese deseo competitivo que tenemos que demostrar», confesó el técnico valencianista. Hay que recordar que en su último enfrentamiento, el Valencia venció 3-1 a los de Flick. Dos realidades muy distintas y con un mismo objetivo: ganar a toda costa.

Alineaciones probables del Valencia – Barcelona