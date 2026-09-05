José Juan Romero: «Si hubiéramos ganado hablaría de las consecuencias deportivas del Ceuta»

La AD Ceuta no ha podido llevarse la victoria ante el RC Celta Fortuna, que se ha impuesto 0-2. El equipo quería darle una alegría a su ciudad, que se encuentra en una situación crítica después de sufrir la entrada de más de 80.000 inmigrantes el pasado 30 de julio. Pese a ello, en la rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador del cuadro caballa, José Juan Romero, no ha querido hablar de las consecuencias deportivas que está teniendo la invasión migratoria en el equipo.

«A nivel de actitud, no tengo nada que reprocharle al equipo. Está siendo un inicio de curso muy complicado», empezó diciendo. «Lo que quiero es que entendáis que, si hubiéramos ganado, hablaría de este tema, ¿vale? Pero hemos perdido y yo no quiero que una cosa se relacione ni que parezca que yo lloro, que el Ceuta llora». «No, no, me niego, me niego a hablar de nada de eso. Lo que estamos viviendo está ahí», dijo sobre las consecuencias de lo que está ocurriendo en lo deportivo en el conjunto ceutí.

«Vamos a subir, vamos a atar y nos exigen porque quieren más. Pero si nos ven ahogarnos, nos echan el salvavidas. Ya pasó el año de la permanencia, que fue bestial. Y hoy creo que es el día de la liga que venimos viendo los dos años, que más ha cantado, que cuando nos ha metido el 0-2 se ha puesto a cantar», añadió.

Las consecuencias de este momento histórico también se han trasladado al fútbol. En una entrevista para OKDIARIO durante el mes de agosto, el director deportivo del club, Edu Villegas, ya dejó claro que esta crisis había frustrado varias operaciones: «Cuando yo intento vender que Ceuta es un gran proyecto, la gente ahora duda mucho más. Hay jugadores que podrían haber fichado por el equipo y que no han llegado por temor a esta situación».

El encuentro ha tenido de todo. Ambos equipos han empezado el partido con mucho respeto, pero el Celta ha conseguido aprovechar una salida dudosa de Pedro Lópes, que se ha traducido en el gol de Adriá Capdevila. Los caballa apoyaron hasta el final y pudieron celebrar durante algunos segundos un tanto de Umaru, pero la acción fue anulada por fuera de juego. Los últimos minutos del encuentro estuvieron marcados por la tensión, después de una polémica expulsión de Andrés Caparrós. Después, Bernard Somuah sentenció con el 0-2.

La afición está presente

Los caballa han demostrado que están con el equipo más que nunca, aunque los resultados no terminen de llegar y la situación no sea la mejor. De hecho, los aficionados han quedado dos horas antes en las Murallas Reales para subir juntos hasta el campo. Además, el Estadio Alfonso Murube ha reproducido en el himno nacional entre una multitud de banderas. El speaker del club ha lanzado un mensaje contundente tras la invasión migratoria: «Que seguimos siendo de España señores, que se enteren».