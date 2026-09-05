La afición del Ceuta ha realizado una convocatoria para arropar a sus vecinos tras la invasión migratoria antes del partido ante el Celta B. La concentración comenzó a las 16:30 horas en las Murallas Reales. A partir de ahí, los seguidores del conjunto ceutí arrancaron la marcha escoltados por la policía local rumbo al estadio Alfonso Murube. «Nuestros guerreros nos necesitan», publicaban los organizadores.

Bajo el lema «más que un partido, una pasión que nos une. Vamos todos juntos, con orgullo, con el corazón», los caballa pusieron rumbo hacia el templo de la AD Ceuta. No sin antes parar por los balcones de la ciudad para aplaudir y arropar a sus vecinos ante lo que están viviendo estas últimas semanas tras la invasión.