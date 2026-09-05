El contundente mensaje de la AD Ceuta tras la invasión migratoria: «Seguimos siendo España, que se enteren»

La AD Ceuta ha querido mandar un mensaje contundente en un momento crítico para todos los caballa, después de la invasión de más de 80.000 inmigrantes el pasado 30 de julio. El club ha querido aprovechar su escaparate para reivindicar la españolidad de la ciudad. En la previa del encuentro ante el RC Celta Fortuna, el Estadio Alfonso Murube ha reproducido en el himno nacional entre todas las banderas mostradas por la afición. En ese momento, el speaker del equipo se ha pronunciado sobre la situación actual: «Que seguimos siendo de España señores, que se enteren».

El conjunto ceutí tiene un vínculo muy estrecho con sus vecinos. Sus seguidores han querido tener un gesto especial, por lo que se han reunido a las 16:30 horas en las Murallas Reales para subir juntos hasta el campo. El fútbol tiene un poder mediático enorme y el cuadro caballa lo ha querido dejar claro, por lo que se han visto mensajes de Ceuta no se vende, Ceuta se defiende en las pantallas y vallas publicitarias.

La respuesta del Murube ha sido inmediata, se han visto banderas de España y de la ciudad autónoma de todos los tamaños. Los jugadores buscarán darle una alegría a su afición para ponerle el broche de oro, aunque el inicio no ha sido el mejor, ya que se han marchado al descanso perdiendo 0-1.

La AD Ceuta ha sufrido las consecuencias de la invasión

El momento histórico en el que se encuentra el pueblo ceutí también ha tenido un impacto directo en su fútbol. En una entrevista para OKDIARIO, el director deportivo del club, Edu Villegas, señaló que la invasión migratoria había frustrado varias operaciones: «Cuando yo intento vender que Ceuta es un gran proyecto, la gente ahora duda mucho más. Hay jugadores que podrían haber fichado por el equipo y que no han llegado por temor a esta situación».