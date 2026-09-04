De la Fuente y Louzán, en Ceuta con la Copa del Mundo: «Todos los caballas os habéis convertido en nuestros ídolos»

La Real Federación Española de Fútbol, con Luis de la Fuente a la cabeza, se ha desplazado este viernes a la Ciudad Autónoma para apoyar al pueblo de Ceuta y con la convicción de que el inicio de la temporada deportiva se realizará con garantías y la mayor normalidad posible. El fútbol español quiere estar junto al pueblo ceutí durante este tiempo y en el inicio de la temporada deportiva 2026-27.

Así fue el discurso de De la Fuente: «Estoy emocionado y orgulloso. Son momentos muy difíciles y muy duros para la ciudad. Estamos muy unidos con vosotros. Yo siempre defiendo el fútbol porque es una escuela de valores. Todos los caballa os habéis convertido en mis ídolos, habéis sido un ejemplo para toda España. El fútbol es un elemento de unión. Vamos a estar con vosotros hasta el final. Espero que esto se solucione muy pronto, con la ayuda de todos los españoles».

Ante las circunstancias vividas en la ciudad autónoma, la RFEF ha querido compartir con el pueblo ceutí el reciente triunfo de la selección española de fútbol en el Mundial 2026. Es por ello que Rafael Louzán y De la Fuente, junto al secretario general, Álvaro de Miguel, y Aitor Karanka, director deportivo de la selección, han visitado a las instituciones públicas de Ceuta para compartir una jornada de convivencia con la Federación de Fútbol de Ceuta y el fútbol de la ciudad.

El presidente de la RFEF, junto al seleccionador nacional, han sido recibidos en el Palacio de la Asamblea por Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma, alrededor de las 16:00. Allí, han presentado la Copa del Mundo que un día antes pasó por la redacción de OKDIARIO y que es un símbolo del triunfo de la selección española en el Mundial, ante el pueblo de Ceuta.

Posteriormente, la delegación de la RFEF se trasladará hasta la sede de la Federación de Fútbol de Ceuta, donde serán recibidos por el presidente Antonio García Gaona. En la sede del fútbol ceutí mantendrán un encuentro con un centenar de representantes de futbolistas, árbitros y árbitras, entrenadores y directivos que forman parte de la familia del fútbol ceutí.

«Es un día muy especial para nosotros. Estos días estamos teniendo muchas visitas. Ceuta se ha convertido en el epicentro de la actualidad española y europea», dijo Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta. «Esta visita nos llega al alma y al corazón. No creo que exagere si digo que el fútbol es un fenómeno sociológico de una trascendencia enorme», añadió. «La Federación Española es también un modelo. Hay que estar primero con los que lo pasan mal, con el que sufre», finalizó.

Por su parte, Louzán dijo que «en momentos difíciles es donde debe estar presente la Federación. «Hay que agradecer a toda la gente que llenó las plazas de España. España es Ceuta y Ceuta es España», añadió el presidente de la RFEF.