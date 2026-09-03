De la Fuente: «A los ceutíes les han robado la normalidad»

Luis de la Fuente no sólo quiso mostrar su cariño hacia Ceuta. El seleccionador español también fue contundente al analizar la situación que atraviesan los ceutíes y reclamó que todas las partes implicadas estén a la altura para que la ciudad pueda recuperar cuanto antes su tranquilidad.

«Cada uno tiene que hacer su trabajo. Yo creo que hay que intentar hacer cada uno nuestro trabajo bien, pero siempre pensando en el bien de nuestro país, de nuestros compatriotas y, en este caso, en el bien de los ceutíes», aseguró el campeón del mundo en una entrevista concedida a OKDIARIO antes de viajar a Ceuta.

De la Fuente puso especialmente el acento en las consecuencias que está teniendo la situación para los ciudadanos. «Necesitan recuperar esa normalidad, esa normalidad que les ha sido robada», aseguró el seleccionador. El técnico pidió centrar todos los esfuerzos en los ceutíes: «Centrémonos primero en devolverles esa tranquilidad, esa calma, esa paz, esa calidad de vida que tiene Ceuta. Y luego haremos todo lo demás».

Por último, De la Fuente dejó también un mensaje dirigido directamente a quienes tienen responsabilidades públicas. El seleccionador no quiso entrar en cuestiones políticas, pero sí reclamó respuestas ante la situación que atraviesa la ciudad: «Los políticos deben estar a la altura de lo que demanda todo un país».

De la Fuente llegará de esta manera a Ceuta después de haber mostrado públicamente su apoyo a sus ciudadanos. El seleccionador campeón del mundo quiere estar cerca de una tierra con la que mantiene una vinculación especial y a la que considera una parte fundamental de España: «Ceuta y los ceutíes, lo primero como español».