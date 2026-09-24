La dura reflexión de Pipi Estrada sobre Ortiz Arias y su arbitraje en el derbi

Pipi Estrada reflexiona en su sección en OKDIARIO Las notas de la semana sobre el arbitraje de Ortiz Arias en el último derbi entre Atlético y Real Madrid. El mítico periodista español suspende sin pensarlo dos veces al colegiado madrileño, que dejó mucho que desear al perdonar dos expulsiones al equipo rojiblanco por sus durísimas faltas contra Jude Bellingham y Fede Valverde.