Ha nacido una estrella: Benjamin Noval se proclama campeón del mundo júnior de ciclismo en ruta

Apunten su nombre porque ha nacido una estrella. Benjamin Noval, ciclista español de 17 años, se ha proclamado este jueves campeón del mundo júnior de ciclismo en ruta en los Mundiales de Montreal. El asturiano ha firmado un doblete memorable con la victoria en la prueba de fondo tras ganar la contrarreloj hace apenas dos días. El próximo año se producirá su ansiado debut en la categoría profesional.

El ciclismo español vive semanas gloriosas. Ni siquiera han pasado 14 días del triunfo de Enric Mas en la Vuelta a España y este jueves ya tenemos otro campeón. Se llama Benjamin Noval, nombre y apellido que hereda del mítico gregario que acompañó a Alberto Contador a lo largo de buena parte de su carrera como ciclista, y su doble campeonato refleja que ya es la nueva joya de los pedales en nuestro país.