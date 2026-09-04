El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha fallado en su intento de explicar la gestión del Ejecutivo de la crisis migratoria desatada en Ceuta tras la invasión de más de 80.000 inmigrantes marroquíes el pasado 30 de julio. Sólo su partido, y no por unanimidad, mostró apoyo al socialista. Se justificó argumentando que el CNI no avisó del asalto, algo desmentido por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y defendió que desde el primer momento se trabajó para dar soluciones rápidas, algo que con echar un vistazo a cómo está la ciudad autónoma en la actualidad se desmiente solo.

Pedro Sánchez volvió a exculpar a Marruecos, y eso que hay informes policiales que prueban que gendarmes marroquíes ayudaron a los miles de inmigrantes a cruzar la frontera. Y volvió a señalar a quien para él es el culpable claro: el Tribunal Supremo por una sentencia que prohíbe las devoluciones en caliente. Omitiendo también que en esos informes se recoge que entre los inmigrantes circulaba por redes sociales una imagen del presidente socialista y su política de regularización, alentando a los jóvenes a entrar en España y conseguir los papeles.

Las reacciones al discurso de Sánchez fueron muy duras. Desde Feijóo preguntándose «¿qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? y ¿qué sabe Marruecos del presidente?», hasta corrigiendo al presidente del Gobierno asegurando que «no es inmigración, sino invasión con violaciones, agresiones a la policía y colapso sanitario».