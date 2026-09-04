Última hora sobre la invasión de inmigrantes marroquíes en Ceuta: sigue en directo la actualidad política hoy
Sigue aquí minuto a minuto todo lo relacionado con la invasión de inmigrantes de Marruecos en Ceuta
El Gobierno reduce de 12 a 8 los policías que vigilan el puesto fronterizo de Ceuta tras la invasión
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha fallado en su intento de explicar la gestión del Ejecutivo de la crisis migratoria desatada en Ceuta tras la invasión de más de 80.000 inmigrantes marroquíes el pasado 30 de julio. Sólo su partido, y no por unanimidad, mostró apoyo al socialista. Se justificó argumentando que el CNI no avisó del asalto, algo desmentido por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y defendió que desde el primer momento se trabajó para dar soluciones rápidas, algo que con echar un vistazo a cómo está la ciudad autónoma en la actualidad se desmiente solo.
Pedro Sánchez volvió a exculpar a Marruecos, y eso que hay informes policiales que prueban que gendarmes marroquíes ayudaron a los miles de inmigrantes a cruzar la frontera. Y volvió a señalar a quien para él es el culpable claro: el Tribunal Supremo por una sentencia que prohíbe las devoluciones en caliente. Omitiendo también que en esos informes se recoge que entre los inmigrantes circulaba por redes sociales una imagen del presidente socialista y su política de regularización, alentando a los jóvenes a entrar en España y conseguir los papeles.
Las reacciones al discurso de Sánchez fueron muy duras. Desde Feijóo preguntándose «¿qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? y ¿qué sabe Marruecos del presidente?», hasta corrigiendo al presidente del Gobierno asegurando que «no es inmigración, sino invasión con violaciones, agresiones a la policía y colapso sanitario».
España y Bruselas logran avances en la petición de ayuda europea para gestionar la crisis de Ceuta
España y la Comisión Europea han logrado avances «importantes» en la petición de asistencia de emergencia planteada por el Gobierno para recibir apoyo financiero y operativo adicional de la UE con el que gestionar la crisis migratoria en Ceuta, según ha señalado el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, tras mantener una conversación telefónica con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
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Robles asciende a coronel a Balas, el jefe de la UCO que investiga la corrupción del Gobierno
El teniente coronel Antonio Balas ha conseguido el ascenso al rango de coronel de la Guardia Civil, pero seguirá en su puesto en la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado.
Balas solicitó hace meses continuar en la UCO hasta acabar su misión de investigación, entre otros asuntos, de la corrupción del Gobierno y de las cloacas del PSOE. Junto con su ascenso a coronel, se ha hecho efectiva su continuidad al frente de la unidad que lidera.