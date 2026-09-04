La prensa marroquí aplaude a Sánchez por exculpar a Marruecos de la invasión de Ceuta: «Fue categórico»

La prensa marroquí ha alabado a Pedro Sánchez por exculpar al reino alauí de la invasión de Ceuta del pasado 30 de julio. En varios medios del país vecino, han aplaudido las declaraciones del presidente del Gobierno en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, asegurando que «fue categórico» y que «desmontó el relato que algunos medios se resisten a abandonar». Así lo recogen medios como Le360, Hespress o Al Massaa.

«Sánchez fue categórico al referirse a las investigaciones realizadas hasta ahora. No se puede concluir que fuera diseñado por Marruecos, afirmó ante los diputados. El presidente amplió después su respuesta para señalar que ninguna de las instituciones consultadas por el Ejecutivo ha aportado elementos que sustenten esa acusación», apunta Le360.

«La investigación continúa abierta y Sánchez aseguró que, si aparecieran nuevas pruebas, su Gobierno las haría públicas y actuaría en consecuencia. Pero el punto esencial de su intervención resulta inequívoco. Con la información disponible, España no puede atribuir a Marruecos la planificación de los sucesos. Esta precisión desmonta el relato construido en torno a la supuesta existencia de un informe policial que responsabilizaría directamente al Reino», agrega al respecto el citado medio.

Asimismo, los artículos analizados cargan contra los medios de comunicación, hablando de «medios que continúan aferrándose a la versión difundida basada en fragmentos de un documento incorporado a una investigación judicial, pese a que las propias autoridades españolas (el director de la Policía) han rechazado que permita sostener la existencia de una operación organizada desde Marruecos».

La prensa marroquí hace referencia a la comparecencia de Pedro Sánchez que tuvo lugar este jueves en el Congreso de los Diputados, en la que el presidente defendió al país vecino pese al informe de la Policía Nacional a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón: «No hay pruebas concluyentes, Mucha gente piensa que las autoridades marroquíes provocaron esta crisis, y me hago cargo de ello, pero debo gestionarla sobre evidencias».

«Si existieran pruebas sólidas actuaríamos con total contundencia como exige la situación. Este Gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes. Ninguno de los informes iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario», manifestó Sánchez, que habló de «bulos» y «ruido».