Los arroceros de Sevilla empiezan la nueva siega con un 40% de la cosecha de 2025 aún sin vender

Los arroceros del Bajo Guadalquivir afrontan el inicio de una nueva campaña con un problema que amenaza con agravarse: todavía no han conseguido dar salida a una parte importante del arroz cosechado el año pasado. Mientras las máquinas comienzan ya a entrar en los arrozales para recoger la producción de 2026, alrededor del 40% de la cosecha sevillana de 2025 continúa sin vender.

La situación coloca al sector ante una campaña especialmente complicada. Los agricultores vuelven a recoger el fruto de sus explotaciones mientras las cooperativas mantienen almacenadas importantes cantidades de arroz de la temporada anterior, a la espera de encontrar compradores. La Federación de Arroceros de Sevilla ya advertía en agosto de que «no hay mercado para vender» ese stock y señalaba la entrada de producciones procedentes de Camboya y Myanmar como uno de los factores que dificultan la recuperación del mercado europeo.

El problema llega precisamente cuando el campo sevillano ha recuperado buena parte de su capacidad productiva. Después de años marcados por las restricciones de agua –en 2023 los arroceros llegaron a no sembrar–, la mejora de las reservas ha permitido volver a cultivar prácticamente toda la superficie disponible. Para 2026, la previsión del sector es alcanzar una producción similar a la del ejercicio anterior, que rondó las 350.000 toneladas en la provincia.

La campaña de recolección de las variedades más tempranas comenzó a mediados de septiembre, mientras que la mayor parte de la siega se desarrolla durante octubre. El problema es que el arroz de la nueva campaña llega a unas instalaciones que todavía tienen producto de la anterior, generando una presión añadida sobre cooperativas y productores.

Un mercado cada vez más difícil

Desde el sector arrocero sevillano vienen reclamando medidas ante la creciente competencia de las importaciones procedentes de terceros países. Según los datos del Ministerio de Agricultura, aproximadamente el 80% de las importaciones españolas de arroz procede de países extracomunitarios.

En este contexto, Vox Sevilla ha visitado la Cooperativa de Arroceros del Bajo Guadalquivir con motivo del comienzo de la siega. El diputado provincial Rafael García Ortiz, acompañado por el presidente provincial de Vox Sevilla, Javier Navarro, y el coordinador local Antonio Jiménez, ha reclamado medidas para facilitar la comercialización del arroz acumulado y ha planteado la aplicación de cláusulas espejo y un mayor control sobre las importaciones.

La formación sostiene que los productores españoles afrontan unos costes y unas exigencias laborales, sanitarias y medioambientales que no son equivalentes a las de determinados países terceros. Los arroceros, mientras tanto, afrontan el reto inmediato de encontrar salida a la cosecha de 2025 justo cuando comienza a entrar en las cooperativas la de 2026.