El Gobierno ha reducido en más de un 30% el número de policías que vigilan el puesto fronterizo de Ceuta en vez de reforzarlo tras la invasión del pasado 30 de julio. Donde antes había 12 policías vigilando por turno, ahora son 8 agentes. El resto los han enviado a ayudar a sus compañeros de Extranjería en la identificación y registro de los miles de inmigrantes en situación ilegal que quedan en la ciudad autónoma.

«Antes ‘en frontera’ había 12 compañeros por turno repartidos entre la garita, la puerta de salida, el aparcamiento, la oficina y el relevo. Ahora hay 8 policías. Al resto los han mandado al CATE (Centro de Atención Temporal a Extranjeros) a ayudar a los compañeros de Extranjería», especifica una fuente policial a OKDIARIO.

Después de una avalancha de casi 100.000 inmigrantes en un solo día, el Gobierno ha reducido el número de agentes en el puesto fronterizo, cuando todavía no se ha disipado el temor de un nuevo intento de invasión. Donde antes había vehículos policiales para ejercer un efecto disuasorio en la misma entrada terrestre a Ceuta, ahora no hay nada.

Los mandan al atasco de Extranjería

El Gobierno sí ha reforzado la plantilla policial de Ceuta de poco más de 600 efectivos con 200 nuevos policías, pero parece que la frontera no es una de sus preocupaciones. Su objetivo es acelerar los trámites de Extranjería, porque aunque el Ejecutivo no admite la falta alarmante de personal policial, hay un escaso número de agentes y un gran atasco con los menores de edad y también con el resto de los miles de inmigrantes que se han quedado en Ceuta tras la invasión.

La reducción de personal de vigilancia en puesto fronterizo de Ceuta se conoce justo después de que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, recordara que no saben si volverá a repetirse una entrada masiva en la ciudad autónoma «porque lo que ha quedado en evidencia es que la frontera es absolutamente vulnerable».

Menos antidisturbios que en un partido

De puertas para adentro de la ciudad, la Policía Nacional tampoco anda sobrada de efectivos. El Ministerio del Interior ha destinado desde hace un mes para contener la invasión de Ceuta la mitad de antidisturbios que a un partido de Champions League.

Bajo unas condiciones de trabajo extenuantes, 160 antidisturbios de las Unidades de Intervención Policial (UIP) se ocupan desde hace un mes de intentar controlar a los más de 20.000 inmigrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras la invasión. Son menos de la mitad de policías antidisturbios que el ministerio suele enviar a un partido corriente de la Champions League en Madrid.

El departamento de Fernando Grande-Marlaska, a través de la Delegación del Gobierno en Madrid, suele destinar una media de entre 7 u 8 grupos de agentes de la UIP, unos 360 policías especializados en control de masas, para cubrir un partido de la competición futbolística. Un número que se eleva hasta los 400 agentes en los partidos de alto riesgo.

Sin embargo, en Ceuta solo 160 antidisturbios se ocupan desde hace un mes del control de los cerca de 20.000 inmigrantes ilegales que, según los ceutíes, permanecen atrincherados dentro de la ciudad.

Conocedor del problema, el Gobierno relevará los cuatro grupos de antidisturbios destinados en Ceuta para su descanso y los sustituirá por cinco grupos, lo que dejará la ciudad autónoma con 200 profesionales de la seguridad ciudadana. Un número mucho menor del que estiman necesario los sindicatos policiales y las autoridades ceutíes, y muy lejos de un dispositivo Champions de riesgo medio.