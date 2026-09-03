Un inmigrante marroquí que entró en Ceuta durante la invasión ha sido detenido tras intentar apuñalar a un soldado de una patrulla de Regulares que le había dado el alto. Los militares intervinieron para frenar las amenazas de muerte del detenido a los trabajadores de un almacén, cuando el agresor esgrimió un cuchillo e intentó clavárselo a uno de los soldados.

Este nuevo ataque a militares españoles ha tenido lugar esta tarde de jueves alrededor de las 14:00 horas en las cercanías del puerto de Ceuta.

Allí, un trabajador de los almacenes cercanos al puerto solicitó la ayuda de una patrulla de militares españoles del Grupo 54 de Regulares de Ceuta porque un inmigrante marroquí les había amenazado de muerte.

Tras una batida por la zona, los militares dieron con el inmigrante, que huyó a la carrera hasta llegar a un callejón donde quedó rodeado. En ese momento, el marroquí sacó un cuchillo de entre sus ropas e intentó apuñalar al militar español. Después de esquivar el ataque, que había avanzado el Faro de Ceuta, el agresor fue reducido y desarmado por la patrulla.

Una ceutí mata a su primo inmigrante

Solo unas horas antes, esta mañana de jueves, la Policía Nacional ha detenido a una mujer ceutí por matar en su casa a un inmigrante marroquí que entró durante la invasión del 30 de julio.

Los hechos han ocurrido en la mañana de este jueves en el barrio Poblado de Regulares. La mujer ya ha sido arrestada y la Policía está buscando el arma homicida: un cuchillo.

La homicida, se cree que bajo un brote psicótico, ha apuñalado de muerte a su primo, inmigrante ilegal, durante una discusión en la vivienda de la primera. La mujer mostraba desde hace unos días, un trastorno de conducta y había provocado destrozos y un conato de incendio, solo unas horas antes de los hechos.