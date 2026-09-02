La Policía Nacional ya ha detenido entre los invasores de Ceuta a un centenar de marroquíes que fueron condenados por diversos delitos en España y conmutaron parte de sus penas a cambio de la expulsión a su país con la prohibición de regresar en los próximos años. «Se han quedado los peores», señala una fuente policial en referencia a los inmigrantes ilegales que regresaron a Marruecos los días siguientes a la invasión de la ciudad autónoma.

La normativa especifica que se debe obligar al detenido a regresar a su país de origen en las siguientes 72 horas. Si la expulsión del delincuente extranjero se demora, la policía solicita una autorización de internamiento a un juez de instrucción mientras se gestiona la repatriación, que puede ser de 60 días máximo y siempre dependerá de si Marruecos reconoce como propio al sujeto y permite su regreso.

Este centenar de delincuentes condenados que se han introducido en Ceuta aprovechando la invasión han cometido un quebrantamiento de condena y se les debería alargar el tiempo de prohibición de regreso a España, que como máximo alcanza los 10 años. Igualmente, no pueden solicitar el arraigo, la residencia o el asilo al constarles antecedentes judiciales previos.

Colapso de los expedientes de expulsión

Aunque los delincuentes detenidos en Ceuta con orden de prohibición de regresar a España representan, según fuentes policiales, una amenaza para la seguridad pública de los españoles, su devolución a Marruecos, como la del resto de miles de inmigrantes que han invadido Ceuta, depende de que se resuelva el colapso de los expedientes de expulsión por parte de las autoridades policiales.

El Gobierno ha tardado un mes en comunicar las primeras expulsiones a extranjeros ilegales en Ceuta; sí ha expulsado con cuentagotas a los invasores que han cometido delitos en estas primeras semanas.

Sólo 3 yihadistas expulsados de nuevo

Marruecos tampoco está por la labor. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ya ha admitido que Marruecos mantiene sin resolver los expedientes de más de 600 menores extranjeros no acompañados, algunos de ellos ilegales en Ceuta desde antes de la invasión del 30 de julio.

En total, el Gobierno sólo ha expulsado a 200 inmigrantes ilegales de los miles que se quedaron tras la invasión, y para ello han usado el procedimiento de urgencia al tratarse de inmigrantes que han delinquido en estas semanas.

La expulsión de la decena de inmigrantes ilegales con antecedentes yihadistas detenidos por la Policía entre los invasores de Ceuta se está produciendo con una lentitud similar. Fuentes policiales han confirmado que hasta el momento se ha expulsado a tres invasores con esos perfiles, mientras los sindicatos policiales insisten en que son diez los yihadistas localizados.