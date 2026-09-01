Detenido un mena que entró en Ceuta con la invasión por agresión sexual a tres niñas en un centro de acogida

Un menor marroquí de 17 años que participó en la invasión migratoria de Ceuta, aprovechó para agredir sexualmente a tres niñas marroquíes de entre 10 y 11 años que, tras entrar en la ciudad autónoma de forma ilegal, coincidieron con el agresor en un centro de acogida para menores.

OKDIARIO ha confirmado que los hechos tuvieron lugar a mediados del mes de agosto en el Centro Piniers, situado en la barriada del Príncipe de Ceuta, y el agresor ha sido enviado a un centro de internamiento de menores.

El centro, cerrado por problemas en el pasado, había sido reabierto para acoger de forma temporal a los menores inmigrantes que entraron durante la invasión de la ciudad autónoma.

Buscan más víctimas del mena agresor

Fue uno de los trabajadores del centro el que sorprendió al agresor y, tras constatar los hechos con las menores, avisó de inmediato a la Policía Nacional. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer ha abierto una investigación para averiguar si hay más víctimas del mena agresor, entrevistando a las menores del centro de acogida.

El agresor, por su parte, ha sido enviado a un centro de internamiento y reforma de menores mientras continúa el procedimiento habitual, entre las pruebas a practicar está la confirmación de si el agresor es en realidad menor de edad y no un mayor de edad camuflado como mena.

Fiscalía: más de 23 agresiones sexuales

La Fiscalía General del Estado ya ha contabilizado un total de 23 agresiones sexuales en Ceuta desde que comenzó la avalancha migratoria. De esas 23, cinco de ellas fueron violaciones, el rango más grave que contempla la ley.

Las tres niñas agredidas en el centro de acogida por este menor, forman parte del número de 9 menores víctimas de agresiones sexuales en los últimos días en Ceuta, además de un joven del colectivo LGTBI.

De momento, han sido identificados ocho de los presuntos agresores sexuales, de entre los cuales cuatro han resultado ser marroquíes, tres españoles y uno tiene pasaporte belga.