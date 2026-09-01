La Policía expulsa de España a tres yihadistas que entraron durante la invasión de Ceuta

La Policía Nacional ha expulsado de España a tres personas con vínculos yihadistas que entraron durante la invasión de Ceuta del pasado 30 de julio. Estos individuos han sido detectados por las fuerzas de seguridad y deportados, mientras sindicatos policiales siguen reclamando que se extreme la vigilancia en una ciudad autónoma en la que quedan alrededor de 20.000 inmigrantes ilegales.

Los servicios de información han logrado detectar a los tres yihadistas, que han sido expulsados de Ceuta debido a su perfil de interés por los vínculos con el radicalismo terrorista. La vigilancia se ha realizado desde el primer momento, según informa Europa Press, en el que entraron a España a través de la frontera del Tarajal.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) señalan que «ya son más de diez las personas identificadas que presentan antecedentes, señalamientos o perfiles de interés relacionados con el radicalismo yihadista». En un comunicado, el sindicato recuerda que el 4 de agosto, cinco días después de iniciarse la crisis en Ceuta, solicitó que se extremaran los controles apelando a una «cuestión de seguridad nacional».

Otro de los sindicatos policiales, Jupol, hizo lo propio y ha mostrado este martes su «máxima preocupación» por la posible entrada de una decena de personas con antecedentes relacionados con el yihadismo, añadiendo que «puede haber personas que se beneficiaron de los indultos concedidos por el rey Mohamed VI con motivo de su coronación». «La Policía necesita órdenes claras, medios y efectivos suficientes para ejecutar todas las expulsiones y recuperar cuanto antes la seguridad y la normalidad en Ceuta», han indicado desde este sindicato.

Las cifras del Gobierno

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha cifrado en 3.519 los inmigrantes ilegales retornados este lunes 31 de agosto de Ceuta a Marruecos, en 214 los que han sido expulsados y ha aclarado que son 1.612 los menores filiados.

«Entre el día 10 de agosto y el día de ayer, 31 de agosto, 3.519 migrantes regresaron de manera voluntaria a Marruecos, ha habido 214 expulsiones y también tenemos las filiaciones de los menores en los que no hay contradicción y lo explicaré de una manera muy clara. Desde el Ministerio de Infancia se traslada que el sistema de protección atiende en estos momentos, es decir, están filiados 1.612 menores», ha asegurado Torres en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

En cuanto a los 1.612 menores filiados, ha precisado que 1.129 han entrado a Ceuta en la entrada masiva de julio, por lo que aproximadamente 500 estaban ya en la ciudad autónoma. En esta línea, Torres ha reconocido que el número de niños y adolescentes que quedan por filiar «es imposible darlo».