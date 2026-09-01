Última hora de la actualidad política en España hoy | Crisis en ceuta: Sánchez preside hoy el Consejo de Seguridad Nacional

Este martes, 1 de septiembre, Ceuta afronta una nueva jornada de tensión debido a la invasión perpetrada por miles de magrebíes y subsaharianos el pasado 30 de julio. A menos de una semana de que arranque el curso escolar, unos 20.000 inmigrantes ilegales siguen campando por las calles de la ciudad autónoma.

En clave política, la jornada estará marcada por las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este lunes cargó contra el Rey con una mentira. «Felipe VI lleva reinando 20 años, ¿cuántas veces ha ido a Ceuta?», se preguntó en una entrevista en la Cadena Ser, al ser preguntado por la posibilidad de que el jefe del Estado -cuyos viajes tiene que autorizar el Ejecutivo- se persone en Ceuta.

Y, precisamente, este martes Pedro Sánchez preside la reunión del Consejo de Seguridad Nacional a la que asisten el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; el ministro de Hacienda; el ministro del Interior; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible; la ministra de Educación; el ministro de Industria y Turismo; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática; la ministra de Sanidad; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades; la ministra de Igualdad; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, y la ministra de Juventud e Infancia.