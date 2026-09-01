Última hora de la actualidad política en España hoy | Crisis en ceuta: Sánchez preside hoy el Consejo de Seguridad Nacional
Últimas noticias sobre Ceuta: la tensión continúa en la ciudad autónoma tras la invasión del 30 de julio
Manifestaciones por Ceuta el miércoles 2 de septiembre: horario y ciudades
Este martes, 1 de septiembre, Ceuta afronta una nueva jornada de tensión debido a la invasión perpetrada por miles de magrebíes y subsaharianos el pasado 30 de julio. A menos de una semana de que arranque el curso escolar, unos 20.000 inmigrantes ilegales siguen campando por las calles de la ciudad autónoma.
En clave política, la jornada estará marcada por las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este lunes cargó contra el Rey con una mentira. «Felipe VI lleva reinando 20 años, ¿cuántas veces ha ido a Ceuta?», se preguntó en una entrevista en la Cadena Ser, al ser preguntado por la posibilidad de que el jefe del Estado -cuyos viajes tiene que autorizar el Ejecutivo- se persone en Ceuta.
Y, precisamente, este martes Pedro Sánchez preside la reunión del Consejo de Seguridad Nacional a la que asisten el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; el ministro de Hacienda; el ministro del Interior; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible; la ministra de Educación; el ministro de Industria y Turismo; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática; la ministra de Sanidad; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades; la ministra de Igualdad; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, y la ministra de Juventud e Infancia.
El PP asegura que las manifestaciones por Ceuta son «apartidistas»
El Partido Popular ha hecho un llamamiento este martes a que los españoles participen mañana, miércoles, en las concentraciones «apartidistas» con motivo del Día de Ceuta y que servirán para denunciar la situación extrema que vive la ciudad autónoma por la entrada masiva de inmigrantes ilegales.
Feijóo y Vivas piden acudir a la manifestación por Ceuta
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha compartido la carta de Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, pidiendo a los españoles que participen mañana en las concentraciones en apoyo a los ciudadanos que residen en una ciudad que padece en septiembre los efectos de la invasión.
Carta del PRESIDENTE.
Sobre la concentración de mañana en todos los ayuntamientos de España. Allí estaremos. https://t.co/jrrH5LHtD1
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 1, 2026
El alcalde socialista de León también acudirá a una de las concentraciones
El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, se ha vuelto a desmarcar de la línea marcada por su partido y ha anunciado que acudirá a la concentración convocada para este miércoles en apoyo a Ceuta. «Voy a acudir a la que se ha convocado desde la propia sociedad civil. Voy a estar allí presente y creo que no hago nada extraño con estar y apoyar, evidentemente, al pueblo ceutí», ha dicho al respecto.
La alcaldesa socialista de Espartinas ha convocado una manifestación en apoyo a Ceuta
La alcaldesa socialista de Espartinas (Sevilla), Cristina Los Arcos, se ha desmarcado de la posición mantenida por la dirección del PSOE ante las movilizaciones de apoyo a Ceuta y ha anunciado una concentración para respaldar a la ciudad autónoma. La convocatoria tendrá lugar este miércoles, 2 de septiembre, a las 12:00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento.
El Gobierno veta las concentraciones por Ceuta en varios municipios del PP
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha desautorizado en distintos municipios gobernados por el PP la convocatoria de concentraciones previstas para este miércoles en apoyo al pueblo de Ceuta tras la invasión de inmigrantes irregulares procedentes de Marruecos. El argumento esgrimido desde el Gobierno consiste en que «los ayuntamientos no pueden convocar» estas concentraciones, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes conocedoras de tales vetos.
En Ceuta hay todavía 20.000 inmigrantes ilegales: 15.000 más de los que dice el Gobierno
Las imágenes que ha obtenido el equipo de reporteros de OKDIARIO en Ceuta desmontan el discurso oficial del Gobierno sobre la invasión migratoria. Frente a los 5.000 inmigrantes ilegales que Pedro Sánchez admite en la ciudad autónoma, el recuento real supera los 20.000, cuatro veces más de lo que reconoce el Ejecutivo.
Última hora sobre Ceuta
Buenos días. Arranca una nueva jornada en Ceuta, de nuevo marcada por la tensión derivada de la invasión del pasado 30 de julio. Siga aquí en directo todas las noticias que llegan de la ciudad autónoma.
El PSOE de Ceuta se suma a las concentraciones: «Estamos con la ciudad»
Antonio Coronil, líder de los socialistas en Ceuta, ha defendido acudir a las manifestaciones por la ciudad autónoma y ha reivindicado que ser «socialistas y ceutíes» es «perfectamente compatible».